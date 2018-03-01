Представители интеллигенции Грузии опубликовали обращение к Западу

В Тбилиси опубликовано открытое письмо авторитетных общественных деятелей, ученых, режиссеров и поэтов, где они ставят под сомнение прозападный курс Грузии, проводимый за последние тридцать лет. По их оценке, он осложнил отношения с Россией, привел к потере территорий, обнищанию и уменьшению населения.

Под открытым письмом к дипломатическому корпусу и международным организациям подписались театральный режиссер Роберт Стуруа, президент академии наук Грузии Георгий Квеситадзе, главный редактор "Литературной газеты" Тамаз Цивцивадзе, артист Гоги Кавтарадзе, художник Темур Гоцадзе, поэт Резо Амашукели, носящий престижное французское звание "Шевалье поэзии", и другие видные представители грузинской интеллигенции.

Авторы письма отмечают, что 30 лет назад, в конце 1980-х годов прошлого века, к моменту начала распада СССР, Грузия была самой богатой республикой, народ процветал, а население превышало 5,5 миллиона человек. Но прозападная политика и стремление к членству в НАТО осложнило отношение с Россией и привело к нарушению территориальной целостности Грузии, а также прекращению развития страны, обнищанию и сокращению населения до нынешних 3 600 000 человек.

"Грузия никогда не изменяла НАТО, чего не скажешь о действиях альянса в отношении Грузии", – подчеркивается в письме. "На протяжении последних 30 лет Грузия многим пожертвовала во имя партнерства с НАТО. Считаем, что партнерство должно быть обоюдным", – заявили представители грузинской интеллигенции. По их мнению, последние предложения, звучащие из западных экспертных кругов, о невозможности распространения на Абхазию и Южную Осетию положений статьи 5 устава НАТО о "коллективной обороне" даже в случае принятия Грузии в Североатлантический союз, "могут создать угрозу для всей остальной территории Грузии". НАТО, как доказали события 2008 года, "не оказал и не окажет стране никакой помощи".

Ранее, выступая в Тбилиси, посол США в Грузии Иен Келли призвал политические элиты страны ясно заявить о своем прозападном курсе.