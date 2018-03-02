Участкового обвинили в халатности, из-за которой женщине отрубили руки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участкового, проигнорировавшего жалобу жительницы Серпухова на угрозы жизни со стороны своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участкового обвиняют в халатности. По версии следствия, он не отреагировал должным образом на жалобу Маргариты Шейкиной, которая сообщала о том, что ее супруг Дмитрий Грачев угрожает ей расправой. Следователи считают, что недобросовестное исполнение обязанностей и отказ возбудить уголовное дело участковым привело к трагедии: Грачев напал на свою супругу и отрубил ей кисти рук.

Ранее участковый и его непосредственный начальник были уволены из органов внутренних дел. Руководители и должностные лица серпуховской полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

11 декабря прошлого года 26-летний Дмитрий Грачев, подозревавший свою супругу Маргариту Шейкину в изменах, вывез ее в лес и топором отрубил сначала пальцы, а затем кисти рук. После чего Грачев отвез жену в районную больницу, а сам сдался полиции.