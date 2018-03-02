Тереза Мэй: "С юрисдикцией ЕС в Британии должно быть покончено"

Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала основные критически важные вопросы, которые придется решать Лондону после выхода из Европейского союза. Первым из таких вопросов в ее выступлении 2 марта назван выход из общего рынка ЕС, а это означает, как заявила, Мэй, что "жизнь изменится". Следствием этого станет ограниченный, по сравнению с нынешним, доступ к иностранным рынкам, признала премьер-министр.

Одновременно, по словам премьер-министра, с юрисдикцией Европейского союза на территории Великобритании должно быть покончено.

Тереза Мэй, выступая в резиденции лондонского лорда-мэра (Мэнсон-хаус), рассказала о главных пожеланиях Великобритании к ЕС, в смысле экономических взаимоотношений, после выхода из союза в марте 2019 года. Она подчеркнула, что обе договаривающиеся стороны должны признать, что ни одна из них не получит желаемого в полном объеме. При этом Тереза Мэй выразила уверенность, что достижение взаимного согласия возможно.