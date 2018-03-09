В Кабуле террорист подорвался во время шиитской церемонии

Террорист-смертник подорвал себя во время шиитской церемонии в столице Афганистана Кабуле в пятницу 9 марта. Как минимум семь человек погибли и пятнадцать ранены, сообщает агентство Reuters.

Кто стоит за взрывом в Кабуле, пока неизвестно. Организация Объединенных Наций в недавнем докладе, посвященном жертвам конфликта среди мирного населения Афганистана, отметила рост насилия в отношении шиитов.

Известно, что в теракте погиб один полицейский, остановивший смертника для досмотра, а также шесть гражданских. По другой информации от взрыва могли погибнуть тринадцать человек. Вероятно террорист пытался попасть на торжественную церемонию шиитов, собравшихся в память о политическом лидере Абдуле Али Мазари, убитом в 1995 году талибами.

24 февраля смертник подорвал себя у здания штаба НАТО в Кабуле. Жертвами атаки стали два человека, десять получили ранения.

После вывода основного контингента войск НАТО в 2015 году из Афганистана внутренний конфликт в стране обострился. Боевики движения "Талибан" регулярно устраивают террористические акты и нападения на афганских и американских военных. Один из самых кровопролитных терактов за последние 15 лет произошел 31 мая 2017 года у посольства Германии в столице Афганистана Кабуле. В результате взрыва автомобиля погибли 80 человек, более 300 были ранены. Всего за восемь месяцев 2017 года в Кабуле в результате нападений погибли более двухсот горожан и около восьмисот – пострадали. По данным ООН основной причиной смерти мирных жителей в Афганистане остаются нападения террористов-смертников. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам, под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой ИГИЛ (запрещена на территории России). Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения безосновательными.