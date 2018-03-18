ЦИК: на выборах проголосовало больше трети избирателей

Явка на выборах президента России к 14:00 по московскому времени составили 34,72%. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Серьезных нарушений в ходе голосования ЦИК не выявил. По мелким нарушениям комиссия отправила 200 обращений в прокуратуру, более 40 — главам регионов, до пяти — в Следственный комитет. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, всего в ведомство поступило более шести тысяч звонков с жалобами. Наблюдатели отмечают массовый подвоз избирателей, вброс бюллетеней, недопуск наблюдателей на избирательные участки, на некоторых участках обнаружены непрозрачные урны для голосования. Ранее Памфилова сообщила о хакерской атаке на ресурсы Центризбиркома.

На Дальнем Востоке, в Приморье, Якутии, Забайкалье и Амурской области участки для голосования закрылись. Там избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

На Украине посольство России в Киеве перекрыли металлическими решетками. Полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины не пропускают россиян, желающих проголосовать на президентских выборах. В тоже время сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили. Пикеты прошли у генеральных консульств во Львове, Харькове и Одессе.

В Грузии у россиян также не было возможности проголосовать. Сотрудник "Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии" объяснил это отсутствием дипломатических отношений между странами.

18 марта за ходом выборов можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте Радио Свобода, а с 21 часа в прямом эфире начнется подведение итогов голосования.