Все, что нужно знать рано утром 20 марта
Доброе утро!
Для Белого дома итоги президентских выборов в России “не стали неожиданностью” (и поэтому Трамп не будет звонить Путину с поздравлениям). Для россиян они тоже неожиданными не стали. Но реагируют все по-разному. Подсчитав, сколько процентов жизни придется прожить при Путине, люди стали придумывать, что дальше делать. Есть вариант такой, есть такой и есть даже такой, но, пожалуй, самый реалистичный предложил красноярский художник Василий Слонов. Ждать.
Другой художник, Егор Жгун выпустил короткий мультик об уже выжданном, то есть о третьем сроке Путина. Там тоже фигурирует Ждун. Для подзабывших события последних лет – квалифицированное истолкование мультика.
Наблюдательная миссия ОБСЕ отметила отсутствие подлинной соревновательности в российских президентских выборах, ЕС не признал итоги выборов в Крыму, в Кремле итоги выборов в целом признали “идеальными” (говорят анонимные источники РБК), кандидат Грудинин назвал выборы “самыми грязными на постсоветском пространстве”, а глава ЦИК Элла Памфилова с удовлетворением отметила, что нарушений было в два раза меньше, чем шесть лет назад. Навальный окончательно прояснил свое отношение к Ксении Собчак, собрав в одном ролике многократно произнесенную ею мантру “народ любит Путина”.
Путин же встретился с остальными кандидатами. Кандидат Ксения Собчак передала ему список из 16 политзаключенных, которых надо “амнистировать” (у списка странный состав и долгая история; в актуальном списке политзаключенных “Мемориала”, для сравнения, сейчас 45 человек). Кандидат Борис Титов дал Путину свой список – опальных российских бизнесменов, живущих в Лондоне, но склонных вернуться. Путин обещал “рассмотреть и принять решение”.
На воскресное заявление Путина о том, что Россия не виновата в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, британский премьер Тереза Мэй ответила, что Россия виновата в отравлении Скрипаля. Чуть более развернутыми были обвинения главы британского МИДа Бориса Джонсона: он указал на противоречия в словах разных российских представителей.
МИД Швеции вызвал посла России для разъяснений слов пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой. В субботу она зачем-то сказала, что “Новичка” могли производить в Великобритании, Швеции, Чехии или Словакии. (Ранее МИД России официально заявил, что никакого “Новичка” в принципе не существует). Чехия и Словакия уже возмутились. Глава НАТО Йенс Столтенберг в этой связи сказал, что Россия пытается дестабилизировать евроатлантическую демократию. Президент Чехии Милош Земан, кстати, с ним совершенно не согласен: в своей поздравительной телеграмме Путину он назвал его “олицетворением стабильности”. Сегодня в Москву приедут высланные из Великобритании российские дипломаты.
Прочее:
В ходе испытаний беспилотного автомобиля Uber погиб пешеход, а Новая Каледония объявила о намерении отделиться от Франции.
Самое время заняться чтением:
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.