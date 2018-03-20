Доброе утро!

Для Белого дома итоги президентских выборов в России “не стали неожиданностью” (и поэтому Трамп не будет звонить Путину с поздравлениям). Для россиян они тоже неожиданными не стали. Но реагируют все по-разному. Подсчитав, сколько процентов жизни придется прожить при Путине, люди стали придумывать, что дальше делать. Есть вариант такой, есть такой и есть даже такой, но, пожалуй, самый реалистичный предложил красноярский художник Василий Слонов. Ждать.

Другой художник, Егор Жгун выпустил короткий мультик об уже выжданном, то есть о третьем сроке Путина. Там тоже фигурирует Ждун. Для подзабывших события последних лет – квалифицированное истолкование мультика.

Наблюдательная миссия ОБСЕ отметила отсутствие подлинной соревновательности в российских президентских выборах, ЕС не признал итоги выборов в Крыму, в Кремле итоги выборов в целом признали “идеальными” (говорят анонимные источники РБК), кандидат Грудинин назвал выборы “самыми грязными на постсоветском пространстве”, а глава ЦИК Элла Памфилова с удовлетворением отметила, что нарушений было в два раза меньше, чем шесть лет назад. Навальный окончательно прояснил свое отношение к Ксении Собчак, собрав в одном ролике многократно произнесенную ею мантру “народ любит Путина”.

Путин же встретился с остальными кандидатами. Кандидат Ксения Собчак передала ему список из 16 политзаключенных, которых надо “амнистировать” (у списка странный состав и долгая история; в актуальном списке политзаключенных “Мемориала”, для сравнения, сейчас 45 человек). Кандидат Борис Титов дал Путину свой список – опальных российских бизнесменов, живущих в Лондоне, но склонных вернуться. Путин обещал “рассмотреть и принять решение”.

На воскресное заявление Путина о том, что Россия не виновата в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, британский премьер Тереза Мэй ответила, что Россия виновата в отравлении Скрипаля. Чуть более развернутыми были обвинения главы британского МИДа Бориса Джонсона: он указал на противоречия в словах разных российских представителей.

МИД Швеции вызвал посла России для разъяснений слов пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой. В субботу она зачем-то сказала, что “Новичка” могли производить в Великобритании, Швеции, Чехии или Словакии. (Ранее МИД России официально заявил, что никакого “Новичка” в принципе не существует). Чехия и Словакия уже возмутились. Глава НАТО Йенс Столтенберг в этой связи сказал, что Россия пытается дестабилизировать евроатлантическую демократию. Президент Чехии Милош Земан, кстати, с ним совершенно не согласен: в своей поздравительной телеграмме Путину он назвал его “олицетворением стабильности”. Сегодня в Москву приедут высланные из Великобритании российские дипломаты.

Прочее:

Сегодня Верховный суд России будет рассматривать иск мессенджера Telegram к ФСБ (о законности приказа предоставить ключи дешифровки сообщений).

В Украине расследуют самоубийство военного летчика, которого Россия обвиняла в крушении MH17.

Между Facebook и британской компанией Cambridge Analytica намечается полномасштабная война (компания собрала личные данные 50 млн пользователей фб, а потом на основании этих данных якобы помогла выиграть Дональду Трампу). Многие аспекты деятельности компании были незаконными, но журналисты обвинили ее еще и в грязных методах влияния на политику (вроде взятки, проститутки и пр.). Глава безопасности Facebook уходит в связи с этим в отставку.

В ходе испытаний беспилотного автомобиля Uber погиб пешеход, а Новая Каледония объявила о намерении отделиться от Франции.

Самое время заняться чтением:

В собраниях музыканта Леонида Федорова и филолога Ильи Кукуя сохранились записи, на которых поэт Анри Волохонский читает свои сочинения и произведения других авторов. Здесь – архив с пояснительными материалами.

История Михаила Воронцова, в 1845 году назначенного императором кавказским наместником. Воронцов больше известен как “полу-милорд, полу-купец” из ядовитой эпиграммы Пушкина, но здесь он предстает как англоман-просветитель.

Тут фелинолог научит вас смотреть на свою квартиру глазами кошки, а тут вам расскажут о героях разных документальных фильмов, от живых асексуалов до трупов, в обслуживание которых входит в том числе и массаж.

Искренне ваши,

Семь-сорок