Турецкая певица приговорена к 10 месяцам за оскорбление Эрдогана

Турецкая певица и актриса Зухал Олчай приговорена к 10 месяцам лишения свободы за оскорбление президента Реджепа Эрдогана во время выступления в 2016 году. Об этом сообщила газета "Хюрриет" в четверг. Зухал Олчай обвинена в изменении текста одной из своих песен, где заменила имя Эрдогана на другое и совершила оскорбительный жест рукой во время пения, пишет "Хюрриет".

Видео с выступления певицы показывает, как Олчай изменила текст своей песни, и в новой версии говорится "Реджеп Тайип Эрдоган, все это пусто, все это ложь, жизнь закончится в один прекрасный день, и вы скажете: "У меня была мечта". В своих показаниях Олчай отвергла обвинения, сказав, что она использовала имя Эрдогана, потому что оно соответствовало рифме и не имела скрытых или оскорбительных мотивов. Она сказала, что жест рукой был обращен к зрителю.

Согласно заявлению Анатолийского агентства, Олчай оштрафована на 10 620 лир ($ 2,708) за "оскорбление государственного служащего" в 2010 году. Оскорбление президента - это преступление, наказуемое до четырех лет тюремного заключения в Турции. Адвокаты Эрдогана, который доминирует в турецкой политике уже более десяти лет, подали более 1800 дел против людей, включая карикатуристов, и бывшей мисс Турция, а также школьников по обвинению в оскорблении лидера страны. Энес Кантер, турецкий баскетболист в американской команде "Нью-Йорк Никс", также заочно судим за оскорбление Эрдогана.