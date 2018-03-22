Мэр Волоколамска: власти считают волнения жителей наигранными

Мэр подмосковного Волоколамска Петр Лазарев в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал мнение о том, что власти считают "наигранными" волнения жителей города из-за свалки "Ядрово". При этом сам чиновник в действительности намерений своих горожан уверен.

По словам Лазарева, жители Волоколамска собираются подать жалобу в Генеральную прокуратуру России из-за ситуации с мусорным полигоном.

По информации "Эхо Москвы", все дети, отравившиеся свалочным газом, выписаны из больницы.

В среду, 21 марта, на свалке "Ядрово" произошел выброс сероводорода. После этого в Волоколамске более трех десятков учеников местной школы №2 были доставлены в больницы города с подозрением на отравление свалочным газом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями Волоколамска заявил, что детей, пострадавших из-за выброса на свалке "Ядрово", могут вывезти из города. Он поддержал идею отправить всех желающих в лагеря.

Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.