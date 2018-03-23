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Губернатор Подмосковья отправил в отставку главу Волоколамского района

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями Волоколамска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы губернатора.

На место Гаврилова назначат действующего главу города Лосино-Петровский Андрея Вихарева.

​В среду, 21 марта, на свалке "Ядрово" произошел выброс сероводорода. После этого в Волоколамске более трех десятков учеников местной школы №2 были доставлены в больницы города с подозрением на отравление свалочным газом.

Во время встречи с жителями Волоколамска Евгений Гаврилов вступил в перепалку с родителем одного из пострадавших детей.

Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.

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