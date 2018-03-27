Британия приветствовала массовую высылку российских дипломатов

Британия приветствовала массовое изгнание подозреваемых российских шпионов во всем мире в качестве "поворотного момента". Россия заявила, что высылка стала результатом "колоссального давления" со стороны США.

Высылка дипломатов произошла в ответ на отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом в английском городе Солсбери 4 марта.

26 марта 22 правительствами было выслано 116 дипломатов. Меры в таком масштабе впервые были предприняты со времени окончания холодной войны.

По словам министра, поведение России стало неприемлемым: оно проявляется во всем мире - от Сирии до Солсбери - и людям это надоело. "И поэтому, я думаю, что мы сделали очень, очень сильное глобальное заявление (выслав дипломатов)" - отметил он.

"Никогда раньше не было так много стран, которые изгнали российских дипломатов", - писал в "Таймс" британский министр иностранных дел Борис Джонсон, назвав это "ударом, от которого российской разведке понадобится много лет, чтобы восстановиться". "Я считаю, что вчерашние события могут стать поворотным моментом", - заявил Джонсон, добавив: "Западный союз принял решительные меры, и партнеры Великобритании выступили вместе против безрассудных амбиций Кремля".

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. Аналогичные меры, хотя и менее масштабные, приняли и страны Европы. Как заявил глава Европейского совета Дональд Туск, это 14 государств ЕС и Украина. Германия, Франция и Польша заявили о высылке четырех дипломатов. Чехия и Литва – трех, Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили персонами нон-грата двоих россиян с дипломатическим статусом каждая. Украина, которая не является членом ЕС, заявила, что выдворит 13 российских дипломатов.