В городах России проходят траурные акции по погибшим в Кемерове

В городах России проходят траурные мероприятия в память о погибших в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где, по официальным данным, погибли 64 человека. Люди организуют народные мемориалы.

​В Москве официальная акция памяти проходит на Манежной площади. Люди несут цветы, свечи и игрушки. Акция организована мэрией Москвы. Неофициальная акция состоится на Пушкинской площади. Власти города в эфире радиостанции "Говорит Москва" пообещали не разгонять не согласованную акцию.

​В Кемерове тысячи людей пришли на несогласованный митинг в центре города, требуя наказания виновных в гибели людей. Звучали и призывы к отставке властей. Митинг длился около 10 часов, в его завершение горожане запустили в небо белые шары в память о погибших в пожаре.

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что "как отец семерых детей глубоко потрясен трагедией в Кемерово". Он выразил соболезнования от сотрудников посольства и всего американского народа.

​Пожар в кемеровском супермаркете "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. Среди погибших много детей.

Президент России Владимир Путин, приехавший в Кемерово во вторник, объявил 28 марта общероссийским днем траура.