Траур и акции памяти с перехватом повестки

Доброе утро!

Сегодня в России – национальный день траура, в Кемерово пройдут первые похороны жертв пожара в торговом центре “Зимняя вишня”. Траур Путин объявил после того, как провел в Кемерово совещание, возложил цветы и посетил в больнице пострадавших.

Все это время на центральной площади Кемерово продолжался стихийный митинг (важные эпизоды тут), но ни Путин, ни губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (почитайте про этого политического долгожителя здесь) к митингующим не вышли. Собравшиеся несколько раз слышали звук проезжающего мимо президентского кортежа. Репортажи здесь и здесь.

Один из участников митинга, Игорь Востриков, потерявший в “Зимней вишне” жену, сестру и троих детей жестко ответил на обвинения вице-губернатора Сергея Цивилева в том, что он “попиариться хочет на горе”. Кемеровчан больше всего заботит число погибших – многие убеждены, что власти занижают цифру. Митингующие выбрали группу, которая объехала морги и действительно обнаружила в них 64 тела (41 из них – дети). С этой группой встретился Путин. Позже власти Кемерова обнародовали список погибших и пропавших без вести. Тем не менее, в списке, независимо составленном горожанами, – 85 человек.

Причиной слухов о заниженных цифрах называют украинского пранкера Евгения Вольнова, который вечером в воскресенье обзванивал морги Кемерово и, представившись сотрудником МЧС, спрашивал, готовы ли они принять 300 тел. СК занялся Вольновым.

Путин в Кемерово напирал преимущественно на демографию: вот, мол, мы призываем людей рожать, а потом столько детей теряем. Тулеев попросил у Путина прощения и посетовал на “бузотеров”, собравшихся на главной площади.

Здесь репортаж из поселка Трещевский в 40 км от Кемерово – шесть девочек из этого поселка погибли в пожаре, и жители столкнулись с обысками и допросами раньше, чем узнали что-либо о судьбе детей. Список задержанных по делу о пожаре – здесь.

К середине вчерашнего дня власти Москвы и Петербурга получили указание “перехватывать повестку” и оперативно организовали официальные митинги скорби. В Москве такой митинг прошел на Манежной площади, там ходили “волонтеры” в белых накидках, раздававшие бесплатные цветы и одинаковых рыжих лисят с ценниками в ухе. В Петербурге официально скорбеть на Дворцовую отправили курсантов и учителей школ.

Вечером организованные гражданами акции прошли на Пушкинской площади в Москве (там, по данным МВД, было 12 тысяч человек) и на Марсовом поле в Петербурге (около двух тысяч). Акции памяти прошли и в других городах России и за границей. Футбольные болельщики в СПб тоже выразили свое мнение.

Прочее российское списком:

Карельский краевед, глава местного отделения “Мемориала” Юрий Дмитриев , много лет занимавшийся поисками захоронений жертв сталинских репрессий, выступил в суде (закрытом, поскольку его обвиняют в педофилии) с последним словом. Приговор огласят 3 апреля, обвинение требует девять лет.

, много лет занимавшийся поисками захоронений жертв сталинских репрессий, выступил в суде (закрытом, поскольку его обвиняют в педофилии) с последним словом. Приговор огласят 3 апреля, обвинение требует девять лет. По всей Московской области продолжаются акции против свалок . Они были бы в топе новостей, если бы не трагедия в Кемерово.

. Они были бы в топе новостей, если бы не трагедия в Кемерово. Правительство России не поддержало законопроект о частных военных компаниях, потому что он противоречит конституции, запрещающей наемничество. Вагнеровцы так и останутся вне закона.

Отзвуки дела Скрипаля. НАТО на треть сократило российское представительство (семь человек высланы, еще троим откажут в аккредитации). Болгария отозвала своего посла из России для консультаций. Ъ опубликовал PowerPoint-презентацию, которую якобы 22 марта показывали на брифинге для иностранных представителей в посольстве Великобритании. Хороший материал для игры “найди опечатку” и хороший повод задуматься о вреде всех этих слайдов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова решила, что собравшимся вот только это и рассказали, и назвала этот документ “крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением”.

О манипуляции поменьше. Бывший сотрудник Cambridge Analytica утверждает, что никакого брекзита не случилось бы и в помине, если бы не манипуляции этой компании с данными пользователей Facebook (которые она использовала для протаскивания кампании за выход Великобритании из ЕС). Власти Великобритании проверяют эту информацию, Евросоюз интересуется, не были ли затронуты интересы граждан ЕС, Конгресс США проводит в связи с этим специальные слушания, на которых будет давать показания Марк Цукерберг.

Автор “досье на Трампа”, бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил подготовил доклад о загадочной смерти в Вашингтоне бывшего министра информации России Михаила Лесина. По данным Стила, некий близкий к Путину российский олигарх поручил хорошенько избить Лесина, но тот от полученных травм умер.

Китайское агентство Синьхуа подтвердило, что лидер КНДР провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

Почитайте лучше три ссылки:

Любопытная история о мытарствах шведов, поселившихся в конце XIX века в херсонских степях. В XX веке они, естественно, оказались в лагерях. Или ничуть не менее любопытная история о том, как в 1937 году некоторые граждане пытались бойкотировать выборы.

Социолог Виктор Вахштайн анализирует феномен “понаехавших” в разных городах и объясняет, почему в Москве все не так, как везде. Не хотите про Москву – почитайте про холерные бунты и убийства врачей в Санкт-Петербурге.

Для любителей классики – отрывок из книжки Маршалла Маклюэна “Понимание медиа” (1964), которую переиздало “Кучково поле”. Наверняка ведь многие не читали.

Искренне ваши,

Семь-сорок