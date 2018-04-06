Владимир Путин повысил следователя по делу "Седьмой студии"

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении следователя по делу "Седьмой студии" Александра Лаврова. Теперь он займет должность старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России. Указ президента размещён на сайте правовой информации.

Тем же указом Путин снял с должностей сразу 11 генералов различных ведомств, в том числе МЧС и Следственного комитета.

В декабре 2017 года около 500 деятелей искусства из 60 городов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить конституционные права их коллег, обвиняемых по так называемому делу "Седьмой студии".

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом. Малобродского поместили в СИЗО.