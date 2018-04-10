Рыбы-мутанты в мутной воде

Доброе утро!

На заседании Совета безопасности ООН представитель России Василий Небензя так описал обеспокоенность мирового сообщества сообщением о химической атаке в Сирии:

В качестве объяснения случившегося в сирийском городе Думе он предложил несколько взаимоисключающих версий: химической атаки не было, это была провокация, атака была, но организовали ее повстанцы, или американцы, или вообще англичане – разумеется, чтобы замести следы по “делу Скрипаля”. (Ранее в ракетном обстреле сирийской военной базы в ночь на понедельник Москва обвинила Израиль).

Представитель США Никки Хейли в ответ объявила, что США будут действовать самостоятельно, без резолюций Совбеза ООН, тем более что президент США еще до всякого Совбеза пообещал принять “важное решение” по Сирии в течение одного-двух дней. Здесь – возможные объяснения того, зачем Асаду было применять химоружие против немногочисленных оставшихся повстанцев именно сейчас.

В “деле Скрипаля” тоже возникла Сирия. Британская бульварная газета Daily Express сообщила, со ссылкой на свои таинственные источники, что у британских спецслужб есть перехваченная переписка, а именно сообщения из Дамаска (!) “чиновнику в Москву” о том, что “посылка доставлена”, а люди “успешно ушли”. В свою очередь, российская Генпрокуратура объяснила на специальном брифинге, что Скрипаля отравили, а Александра Литвиненко убили в 2006 ради того, чтобы скрыть факт незаконного получения покойным Березовским вида на жительство в Великобритании. Живым доказательством выступает некий бизнесмен из Казахстана Владимир Терлюк, ранее уже предъявлявшийся российской телеаудитории после отравления Александра Литвиненко. Разобраться в фабуле Генпрокуратуры почти невозможно, но вы попробуйте.

Куда как проще проследить эффект от введенных в пятницу американских санкций: 50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд, рубль упал относительно евро до рекордного за полтора года уровня, главный актив подсанкционного Олега Дерипаски, компания “Русал”, предупредил о возможном техническом дефолте, премьер Медведев поручил правительству придумать, как оказать поддержку пострадавшим из-за санкций компаниям. Из каких средств государство российское поможет Дерипаске, объясняется тут.

Политика, какая уж есть:

Спикер парламента Кузбасса тихо ушел в отставку, освободив место для Амана Тулеева.

Глава Серпуховского района Подмосковья рассказал об угрозах со стороны администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева. Давление связано с тем, что он согласовывает акции против свалок. Что происходит с этими свалками, рассказано тут. Сегодня городской суд подмосковного Волоколамска будет рассматривать иск жителей к мусорному полигону “Ядрово”.

Московский мэр Собянин отстранил главу муниципалитета, оппозиционера Илью Яшина от руководства призывной комиссией.

Бывшего учителя из Орловской области, который сочиняет политические стихи и выкладывает их во “ВКонтакте”, дали 330 часов обязательных работ.

Интеллектуал Владислав Сурков написал геополитический опус об одиночестве России в современном мире, и его теперь бурно обсуждает просвещенная публика. Полюбуйтесь лучше на паводок в Полесье, отличные съемки с дрона.

ФБР провело обыск в офисе личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Изъяты документы, относящиеся к переводу денег порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой у Трампа будто бы был роман. Трамп назвал действия сотрудников спецслужб позорными.

Обнародованы показания Марка Цукерберга Конгрессу США, в которых он признает свою вину за то, что Facebook мог быть использован для эффективного распространения фейков, вмешательства в выборы, разжигания ненависти и краже личных данных пользователей. Сегодня и завтра Цукерберг будет лично отвечать на вопросы конгрессменов.

В Южной Корее предъявлены обвинения экс-президенту, который был президентом до того президента, которую уже приговорили к 24 годам тюрьмы.

По всей Чехии прошли митинги (чешск.) за отставку исполняющего обязанности премьера Андрея Бабиша. Против Бабиша ведется уголовное расследование в связи с мошенничеством при получении дотаций Евросоюза; кроме того, суд в Словакии (откуда он родом) установил, что Бабиш был агентом чехословацких спецслужб.

В Чехии же умер кинорежиссер Юрай Херц, автор гениального “Сжигателя трупов” (1968).

Три ссылки начнем с истории другого сжигателя трупов:

Отрывок из книги юриста и публициста Льва Симкина “Его повесили на площади Победы”, посвященный Герберту Цукурсу – летчику, конструктору, журналисту, а в годы Второй мировой – члену карательной команды Виктора Арайса, которая расстреливала рижских евреев.

Биография поэта и прозаика Николая Байтова, рассказанная им самим в интервью Линор Горалик. Если же вы соскучились по Пушкину, тот вот тут для вас составили рейтинг его лучших шуток.

От рейтингов – к проектам, как теперь модно. Проект “Земля и люди” – подборка статей о частном жилье и частной жизни в современной России (есть даже интервью Навального о малоэтажной России будущего) или проект про сетевую травлю – особенно замечателен в нем исторический этюд про травлю во имя добра.

Искренне ваши,

Семь-сорок