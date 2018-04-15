Путин предостерегает от "хаоса в международных отношениях"

Президент России Владимир Путин предупредил, что любые дополнительные удары западных держав против Сирии "неизбежно приведут к хаосу в международных отношениях". Путин заявил об этом в телефонном разговоре 15 апреля с президентом Ирана Хасаном Роухани, говорится в пресс-релизе Кремля.

Сообщается, что оба президента согласились с тем, что воздушные удары 14 апреля Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией являются нарушением международного права и "нанесли серьезный ущерб шансам политического урегулирования в Сирии". Воздушные удары произошли в ответ на предполагаемую сирийскую химическую атаку, в результате которой на прошлой неделе погибли десятки человек.

Посол США в ООН Никки Хейли 14 апреля заявила Совету Безопасности, что военные удары были "оправданными, законными и соразмерными". Хейли сообщила, что утром разговаривала с президентом США Дональдом Трампом, и он сказал:

"Если сирийский режим снова использует этот ядовитый газ, у Соединенных Штатов взведены курки и заряжено оружие", - сообщила она. "Когда наш президент прочерчивает красную линию, наш президент и обеспечивает её соблюдение", - добавила она.

Волна ракетных ударов стала самой значительной атакой на правительство Сирии президента Башара Асада западными державами за семь лет гражданской войны, идущей в этой стране. 14 апреля Совет Безопасности ООН отверг попытку России, ключевого союзника Сирии, осудить воздушные удары как необоснованную "агрессию" против суверенного государства.