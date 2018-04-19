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В Коломне вновь задержали противников мусорного полигона

Мусоровозы на полигоне "Воловичи"

В подмосковной Коломне в четверг были задержаны противники мусорного полигона "Воловичи". Они стояли на пешеходном переходе, пытаясь помешать проезду грузовиков с мусором, которые приехали из другого района.

Член инициативной группы "Нет свалке. Коломна" Вячеслав Егоров, которого сегодня тоже задержали, рассказал Радио Свобода, что в полицию доставили восемь активистов.

Егорова обвиняют в нарушении порядка организации публичного мероприятия. По его словам, после задержаний сотрудники дорожной полиции стали разворачивать мусоровозы, ехавшие к свалке.

Протест против полигона "Воловичи" в Коломне продолжается уже несколько месяцев и усилился в конце марта, как и в ряде других городов Подмосковья. Местные жители несколько раз перекрывали трассу, отказываясь пускать грузовики с мусором на полигон. 27 марта с активистами встретился глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и пообещал решить проблему. Однако 28 марта приехал ОМОН и начал задерживать людей.

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