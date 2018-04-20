ВАК отказалась лишить ученой степени доктора наук из "клана Кадыровых"

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказалась лишить ученой степени ректора Грозненского государственного нефтяного технического университета Хасана Таймасханова. Комиссия признала, что шесть страниц из его диссертации полностью совпадают с текстом из "Википедии", однако сочла общедоступную интернет-энциклопедию "приемлемым источником".

Таймасханов получил степень доктора экономических наук в 2011 году за диссертацию о развитии Чечни. Сообщество "Диссернет" в апреле указало на плагиат в этой работе, а также на то, что статистические данные за 2003 год в диссертации выданы сведения 2007 года, а цифры 2004 года – как данные 2010 года. Кроме этого, некоторые данные в работе Таймасханова, предположительно, относятся не к Чечне, а к Калмыкии.

Хасан Таймасханов в 2007-2008 годах занимал пост министра сельского хозяйства Чечни. По словам основателя "Диссернета" Сергея Пархоменко, бывший чиновник является представителем влиятельного в республике рода. По данным издания "Кавказ.Реалии", семья Таймасхановых воспринимается в Чечне как неотъемлемая часть клана главы региона Рамзана Кадырова.