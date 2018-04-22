В Ереване задержан лидер протестного движения Никол Пашинян. Это произошло вскоре после неудачных переговоров между ним и премьер-министром Сержем Саргсяном. Пашиняна окружили полицейские в масках и другие сотрудники службы безопасности, когда он повел толпу из нескольких сотен сторонников в южный район города Еревана - Эребуни. Полиция сделала выстрелы оглушающими гранатами, чтобы остановить марш.

"Люди должны освободить Никола Пашиняна", - заявил журналистам оппозиционный депутат Сасун Микаелян до того, как его задержал ОМОН. Как сообщает Радио Азатутюн, со ссылкой на полицию, несмотря на многочисленные призывы прекратить собрание, Никол Пашинян продолжил шествие на улице Арцаха, призвав к массовому неповиновению. Полиция заявляет, что после принятия решения о прекращении митинга все действия организаторов являются незаконными, а все участники обязаны покинуть место собрания.

Руководствуясь Законом Армении "О свободе собраний", полиция разогнала собрание. Организаторы собрания Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Сасун Микаелян "принудительно удалены с места собрания".

Ранее премьер-министр Серж Саргсян покинул встречу с Пашиняном, обвинив оппозицию в "шантаже".