Военные проводят дезактивацию мест, где бывали Скрипали в Солсбери

Три военных грузовика прибыли в Солсбери, чтобы провести очистку территории от химических веществ, которыми был отравлен бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь. Британская пресса пишет, что машины въехали в город во вторник ночью для проведения дезактивации "горячих точек", в которых было обнаружено отравляющее вещество.
Сообщается, что военнослужащие разгрузили два больших металлических контейнера и военный мини-робот в торговом районе Малляйн, где Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в критическом состоянии семь недель назад.
Лондон обвиняет российские власти в отравлении Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим химическим веществом "Новичок". Москва отвергает эти обвинения.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.