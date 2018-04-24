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Военные проводят дезактивацию мест, где бывали Скрипали в Солсбери

Участник дезактивационной команды на кладбище в Солсбери (архивное фото)

Три военных грузовика прибыли в Солсбери, чтобы провести очистку территории от химических веществ, которыми был отравлен бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь. Британская пресса пишет, что машины въехали в город во вторник ночью для проведения дезактивации "горячих точек", в которых было обнаружено отравляющее вещество.

Сообщается, что военнослужащие разгрузили два больших металлических контейнера и военный мини-робот в торговом районе Малляйн, где Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в критическом состоянии семь недель назад.

Лондон обвиняет российские власти в отравлении Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим химическим веществом "Новичок". Москва отвергает эти обвинения.

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