Военные проводят дезактивацию мест, где бывали Скрипали в Солсбери

Три военных грузовика прибыли в Солсбери, чтобы провести очистку территории от химических веществ, которыми был отравлен бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь. Британская пресса пишет, что машины въехали в город во вторник ночью для проведения дезактивации "горячих точек", в которых было обнаружено отравляющее вещество.

Сообщается, что военнослужащие разгрузили два больших металлических контейнера и военный мини-робот в торговом районе Малляйн, где Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в критическом состоянии семь недель назад.

Лондон обвиняет российские власти в отравлении Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим химическим веществом "Новичок". Москва отвергает эти обвинения.