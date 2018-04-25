Навальный собрал 373 миллиона рублей на выдвижение в президенты

Оппозиционный политик Алексей Навальный собрал на свою кампанию по выдвижению в президенты России 373 миллиона рублей. Об этом сообщил в среду его соратник Леонид Волков, опубликовавший финансовый отчет.

Документ охватывает период в 16 месяцев – с 13 декабря 2016 года, когда Навальный официально заявил о выдвижении своей кандидатуры, до 17 апреля 2018 года, когда фонд предвыборной кампании оппозиционера "Пятое время года" был исключен из реестра юридических лиц по решению суда.

Согласно отчету, через различные платежные инструменты свои средства на кампанию Навального пожертвовали более ста тысяч человек. Из 373 миллионов рублей были израсходованы почти 368. Значительная часть этой суммы была потрачена на содержание предвыборных штабов оппозиционера, выплату зарплат их сотрудникам, а также проведение публичных мероприятий и изготовление агитационных материалов.

Волков отметил, что примерно половина от неизрасходованных за время кампании 5 миллионов рублей пойдет на уплату налогов, а остальные деньги оказались заморожены на счетах ликвидированного фонда кампании, и их дальнейшая судьба непонятна.

В декабре минувшего года Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации на выборах президента из-за судимости по делу "Кировлеса". После этого оппозиционер объявил о проведении всероссийской акции "Забастовка избирателей". Организацией связанных с ней протестных мероприятий занимались десятки штабов Навального, изначально созданные для проведения его предвыборной кампании.

После победы Владимира Путина на выборах в марте Алексей Навальный объявил о проведении массовой акции протеста 5 мая – за два дня до инаугурации президента.