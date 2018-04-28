"Молодая гвардия Единой России" не пойдет на акции 5 и 6 мая

Активисты "Молодой гвардии Единой России" не собираются выходить на улицы 5 и 6 мая и вступать в конфронтацию с участниками оппозиционных акций. Об этом Русской службе Би-Би-Си заявил председатель координационного совета движения Денис Давыдов.

Он также утверждает, что информация о создании уличных отрядов для противодействия оппозиции не соответствует действительности. По словам Давыдова, члены "Молодой гвардии Единой России" собираются участвовать в праздничных мероприятиях 1 и 9 мая.

"Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы", – заявил Би-Би-Си один из активистов движения.

О создании отрядов для борьбы с оппозицией 18 апреля сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на Дениса Давыдова. Речь шла о подготовке групп в Москве, городах-миллионниках и "проблемных" для "Единой России" городах. Сегодня в "Единой России" журналистам заявили, что слова Давыдова были неверно интерпретированы.

5 мая в городах России, включая Москву и Петербург, запланированы акции сторонников Алексея Навального "Путин нам не царь", а 6 мая в российской столице пройдет акция движения "Левый фронт". На 7 число назначена инаугурация президента России Владимира Путина.