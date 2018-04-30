Сторонники Саакашвили в Грузии создадут новое политическое движение

Лидеры нескольких грузинских оппозиционных партий договорились о создании движения "Открытая платформа" по итогам переговоров в Амстердаме с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает портал "Грузия Online".

По словам оппозиционеров, основной задачей политической платформы является выдвижение единого кандидата на предстоящих президентских выборах в Грузии. Ранее Саакашвили заявил, что исключает возможность участия в выборах.

Михаил Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год. Был сторонником антиправительственных митингов на Украине в 2013-2014 году. В 2015 Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации. От гражданства Грузии отказался. В 2017 году указом президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. На сегодняшний день находится на территории Нидерландов.