Письмо прокурора. 40 вопросов, которые может прояснить только Дональд Трамп

Вопросы о том, препятствовал ли президент США Дональд Трамп осуществлению правосудия и вступали ли люди из его окружения в сговор с российскими представителями, скорее всего, являются одними из главных в ходе расследования российского вмешательства в американский избирательный процесс, которое уже около года ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Такой вывод позволяет сделать список вопросов, которые прокурор Мюллер хотел бы задать президенту Трампу. Эти вопросы, державшиеся в секрете, оказались в распоряжении газеты New York Times.

Вечером в понедельник список из 49 вопросов был обнародован газетой New York Times. Эти вопросы, согласно газете, были якобы переданы адвокатам президента Трампа представителями спецпрокурора Мюллера. Их подлинность была невольно подтверждена президентом Трампом, который ранним утром во вторник обратился к Твиттеру, чтобы выразить свое негодование по поводу "утечки". Он назвал "позором" утечку "вопросов, касающихся охоты на ведьм, связанной с Россией".

В результате этого масштабного расследования объектом уголовных обвинений стали 19 человек, 13 из них – россияне

Особую весомость этому списку придает то, что это первое документальное свидетельство, позволяющее с некоторой долей достоверности судить о ходе следствия, которое уже около года ведет команда Роберта Мюллера. Мюллеру были даны полномочия расследовать российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, включая потенциальные контакты и координацию действий между сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями российского правительства. Пока в результате этого масштабного расследования объектом уголовных обвинений стали 19 человек, 13 из них – российские граждане, связанные с Агентством интернет-исследований. Однако ни одному из обвиняемых американских граждан, работавших в предвыборном штабе Трампа, не инкриминируется сотрудничество с Россией. Следователи их поймали на даче ложных показаний, и четверо из них уже признали вину. Столь долгое отсутствие обвинений по главному вопросу, поставленному перед следствием, – о контактах людей из окружения кандидата Трампа с российскими представителями, заставило многих экспертов предположить, что Мюллер и его следователи, скорее всего, ограничатся обвинениями в препятствии осуществлению правосудия. Но вопросы, для президента Трампа, подготовленные Робертом Мюллером, доказывают, что спецпрокурора продолжает крайне интересовать все, что может связать Дональда Трампа и Россию.

Например, несколько вопросов в этом списке касаются того, был ли Дональд Трамп осведомлен о контактах его ближайших помощников с российскими представителями, например, о встрече его сына Трампа-младшего, его зятя Джареда Кушнера и главы избирательного штаба Пола Манафорта с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующими Хиллари Клинтон материалами. Роберт Мюллер задает вопрос о связях Дональда Трампа с Аразом и Эмином Агаларовыми, которые были партнерами Трампа в организации конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году. Президенту адресуется вопрос, знал ли он что-то о попытках Пола Манафорта получить от России потенциальную помощь для своей избирательной кампании? Ничего прежде о подобных попытках Пола Манафорта не было известно.

Большая часть вопросов в списке касается деталей увольнения директора ФБР Джеймса Коми

Прокурор хочет услышать лично от президента, говорил ли он с кем-либо во время предвыборной кампании об организации встречи с Владимиром Путиным и пытался ли Джаред Кушнер организовать неформальный канал связи с Кремлем незадолго до президентской инаугурации Дональда Трампа. Большая часть вопросов в списке касается деталей увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Имело ли это увольнение отношение к российскому расследованию? Спецпрокурора интересуют отношения президента с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом и были ли у президента намерения уволить его самого и прекратить расследование.

Впрочем, во вторник более актуальным вопросом, по мнению американских наблюдателей, был вопрос о том, удастся ли спецпрокурору задать их действующему президенту страны. Ситуация очень редкая. Прокурор, назначенный генеральным прокурором, подчиняющимся президенту, расследует потенциальные противозаконные действия президента и хочет провести с ним собеседование. Президент может отвергнуть этот запрос, у спецпрокурора есть право оспорить решение президента в суде, и юристы не исключают, что в конце концов тяжба – обязан президент отвечать на вопросы спецпрокурора или не обязан – дойдет до Верховного суда. Президент Трамп не однажды публично отвергал обвинения в сговоре с Кремлем и выражал готовность ответить на вопросы спецпрокурора, чтобы развеять домыслы тех, кто ведет то, что он не однажды называл охотой на ведьм. Однако адвокаты Трампа считают, что ответы на подобные вопросы чреваты крупными проблемами для их клиента, даже если ему нечего скрывать. Следователи могут ухватиться за противоречия в его показаниях и показаниях его бывших сотрудников и вменить президенту, например, лжесвидетельство.

Мюллер пытается подвергнуть Трампа испытанию, задавая вопросы, ответы на которые, скорее всего, уже знает

– Адвокаты осознают, что все это сопряжено с большими проблемами, не последняя из которых заключается в том, что президент известен своей склонностью к гиперболам, – говорит в интервью телекомпании MSNBC корреспондент New York Times Мэтт Апуззо. – Другая опасность заключается в том, что Дональд Трамп не знает, что говорили другие свидетели, опрошенные спецпрокурором. Роберт Мюллер, судя по всему, пытается подвергнуть Трампа испытанию, задавая вопросы, ответы на которые Мюллер, скорее всего, уже знает. Именно поэтому адвокаты говорят президенту, что это не очень хорошая идея.

Этот список спровоцировал прямо противоположные эмоции сторонников и противников президента Трампа. New York Times приветствует работу специального прокурора как свидетельство жизнеспособности американской системы, основанной на верховенстве закона. "Вопросы Роберта Мюллера дают основания верить, что несмотря на хаос, царящий в этой администрации, профессионалы государственные служащие, работающие в органах правопорядка, продолжают исполнять свои обязанности, расследуя преступления и осуществляя правосудие", – пишет редколлегия газеты.