Киев заявил о жесткой политике досмотра Россией судов в Азовском море

Российские пограничники с 30 апреля ежедневно останавливают и досматривают невоенные суда, идущие следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море. Об этом в четверг заявили в пограничной службе Украины.

Представители ведомства называют действия российской стороны "жесткой политикой задержания и досмотра", при которой некоторые суда проверяют по несколько раз. По заявлению Киева, речь идет о четырех кораблях, следовавших под флагами разных стран. Команда одного из них состояла из украинцев.

25 марта госпогранслужба Украины задержала в Азовском море зарегистрированный на территории аннексированного Крыма сейнер "Норд" с десятью членами экипажа. В отношении капитана возбудили уголовное дело о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию. Москва потребовала от Киева немедленно отпустить экипаж "Норда" и заявила о его невиновности.

Позднее в Росрыболовстве заявили, что в Азовском море начала действовать группа "для предотвращения пиратских действий со стороны Украины".