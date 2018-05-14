Открыли посольство – откроем и Крымский мост

Доброе утро!

В Иерусалиме в присутствии дочери и зятя Дональда Трампа торжественно открылось посольство США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи сильно благодарил Трампа и обильно цитировал Ветхий Завет. В это время в столкновениях протестующих и полиции на границе с сектором Газа погибли более 50 палестинцев, почти 2,5 тысячи получили ранения.

Сегодня ситуацию в секторе Газа будут обсуждать на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

Сегодня же президент России Владимир Путин торжественно откроет мост через Керченский пролив. Накануне Евросоюз ввел новые санкции против пяти россиян, занимавшихся организацией российских президентских выборов в Крыму. Но и Госдума не дремлет: на рассмотрение депутатов внесен законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций в отношении России (наказывать крупными штрафами и даже тюрьмой будут тех, кто отказывается вести бизнес с россиянами из-за санкций, а также тех россиян, которые дают рекомендации касательно санкций). Сегодня Госдума примет этот законопроект в первом чтении; ожидается, что окончательно его узаконят до конца мая.

Наказать по этому закону можно будет, например, Алексея Навального, который в интервью западной прессе называл фамилии российских чиновников, против которых следовало бы ввести санкции. Закон пока не принят, поэтому сегодня Навального будут судить по административным статьям – за повторную организацию несанкционированной акции 5 мая и неповиновение полиции. Накануне Тверской суд Москвы оштрафовал казака за “мелкое хулиганство” на этой акции. На тысячу рублей.

Сегодня же российский премьер Медведев представит Путину состав нового правительства. Особых изменений в нем не будет: Лавров, Шойгу, Мединский сохранят свои места. Вице-премьер Рогозин будет руководить Роскосмосом. Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату.

У патриарха Кирилла появился возможный преемник: “духовник Путина” Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским и Парховским, и может теперь выдвигаться.

Российский Следственный комитет перевел обвиняемого по делу “Седьмой студии” Алексея Малобродского из СИЗО под подписку о невыезде. Малобродский лежит в больнице в состоянии средней тяжести. Почему для его освобождения из СИЗО на этот раз не потребовалось решения суда, нигде не объясняется. Вероятно, многочисленные ходатайства в поддержку Малобродского возымели действие.

Другие ходатайства. Российские НКО, помогающие тяжелобольным, обратились к обеим палатам Госдумы с просьбой не запрещать ввоз в Россию лекарств в рамках ответных санкций в адрес США (законопроект рассматривается в Думе). Российские правозащитники направили Путину письмо с требованием передать дело главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева на федеральный уровень, поскольку считают его сфабрикованным чеченскими властями.

В перепалку с чеченскими властями вступил и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан: в ответ на комментарии Кадырова о том, что ответственность за радикализацию Хамзата Азимова, совершившего теракт в Париже 12 мая, "несут ответственность" французские власти, Ле Дриан сказал, что не собирается слушать "наставления диктатора", который не соблюдает принципы правого государства у себя в республике. С реакцией министра информации Чечни можно ознакомиться тут. Он обращает внимание на задержание родителей Азимова (суд продлил их арест еще на сутки) и спрашивает, почему никто не говорит о нарушениях прав человека. В Страсбурге, где ранее жил Азимов, полиция задержала его друга.

Новым главой Каталонии стал близкий друг Карлеса Пучдемона Жоаким Торра (сам Пучдемон, которого власти Испании обвиняют в мятеже, находится под подпиской о невыезде в Германии).

IT. Из Google в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном уволились около десяти сотрудников (Google разрабатывает алгоритм распознавания живых объектов на видеозаписях, сделанных с дронов). Facebook закрыл около 200 приложений, имевших доступ к большому количеству личных данных пользователей. Правительство Нидерландов отказалось от продуктов “Лаборатории Касперского”.

Первой леди США сделали операцию на почках.

Ларс фон Триер, шесть лет назад изгнанный с Каннского кинофестиваля за высказанное в иронической форме сочувствие к Гитлеру, представил там свой новый фильм.

В трех ссылках сегодня – феминизм, поп-литература и театр.

Чем различаются феминизм равенства и гендерный феминизм и как проявляется синдром Тёрнера – в отрывке из книги Стивена Пинкера “Чистый лист”. Или вот еще история выдающейся американки, которая воссоздавала копии мест преступления в масштабе 1:12 (сначала ими пользовались криминалисты, теперь – современные художники).

Поп-литература. Биография Надежды Тэффи (изложенная совсем не так талантливо, как у самой Тэффи в воспоминаниях, но есть забавные цитаты) или топ-10 смешных отрывков из русской прозы по версии литературоведа Олега Лекманова. Обхохотаться можно над форматами российских культурных сайтов, но другого глобуса нет.

И наконец очень серьезное интервью с режиссером Дмитрием Крымовым.

Искренне ваши,

Семь-сорок