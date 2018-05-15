ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за действия ФМС России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Алексею Навальному 2 тысячи евро компенсации за отказ Федеральной миграционной службы России выдать оппозиционеру загранпаспорт. Официальное решение суда было опубликовано во вторник на его сайте.

Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили в отношении Навального статью, которая гарантирует человеку право покидать любую страну, включая свою собственную.

В 2015 году ФМС отказалась выдать оппозиционеру загранпаспорт. По словам Навального, в ведомстве ему заявили, что условно осужденный гражданин не может покинуть страну до истечения срока. Российские суды признали это решение законным.

В мае прошлого года Алексею Навальному выдали загранпаспорт. Это произошло после нападения на оппозиционера, во время которого ему плеснули в лицо зеленкой. Навальному понадобилась операция, которую ему сделали в Барселоне.

Сторонники оппозиционера обвиняют в нападении активистов прокремлевского движения SERB.