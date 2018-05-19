За царя и Кёнигсберг. Как калининградская ФСБ спасала область от Евросоюза

27 мая исполнится год, как члены калининградского общественного движения Балтийский авангард русского сопротивления (БАРС) Александр Оршулевич, Игорь Иванов и иеромонах Николай (Александр Мамаев) находятся в одиночных камерах калининградского СИЗО. Всех их обвиняют в создании экстремистского сообщества, целью которого был "насильственный захват власти в Калининградской области путем совершения ряда экстремистских преступлений, направленных в том числе на выход Калининградской области из состава РФ и ее независимое существование в составе Евросоюза". В сентябре группе добавили новые статьи – хранение оружия, с помощью которого участники намеревались захватывать область – граната времен Второй мировой и несколько патронов, найденных у жителя Балтийска Николая Сенцова, который, по словам всех обвиняемых, к БАРСу и вовсе отношения не имел. Само общественное движение БАРС при этом даже не было признано экстремистским, его сайт и страницы в соцсетях не заблокированы на территории РФ.

Судя по материалам дела, два агента ФСБ были внедрены в БАРС ещё в 2011 году, через три года после создания организации, однако через год слежка прекратилась: очевидно ничего опасного в деятельности националистов-монархистов агенты не нашли. Работа их, впрочем, не осталась без последствий для главы БАРСа Александра Оршулевича. В 2011 году он опубликовал на своей странице ВКонтакте несколько фотографий, из которых складывался антисемитский призыв спасать Россию, за что был осуждён и приговорён к штрафу в 40 тыс. рублей. Вины своей Оршулевич не признал, и на суде, и в последовавших интервью рассказывал, что придаёт несколько иное значение слову "жид", против евреев же ничего не имеет. Как рассказала Радио Свобода бывший адвокат Оршулевича Мария Бонцлер, вся история была провокацией ФСБ: Оршулевич, по её словам, быстро удалил фото, но один из агентов, Кирилл Родионов, под запись телефонного разговора попросил Оршулевича разместить их снова. С материалами дела РС ознакомиться не удалось, в приговоре же есть свидетельства агента Родионова и ссылка на его телефонный разговор с Оршулевичем. Тот же Родионов дает показания и по новому уголовному делу – все они относятся к периоду его "работы" в БАРСе в 2011–2012 гг.

Помимо призывов вернуть в России монархию, члены БАРСа участвовали в Русских и Антикризисных маршах, митингах в поддержку политзаключённых и против коррупции. Все члены организации вступали в Русскую православную церковь заграницей (впрочем, не в основную её часть, объединившуюся в 2007 году с РПЦ, а в одну из отколовшихся от РПЦЗ Церквей). Иеромонах Николай, настоятель Кёнигсбергского прихода РПЦЗ, был личным духовником Оршулевича. Его многочисленные интервью и статьи, в том числе с нападками на "созданную "товарищем" Кобой так называемую Московскую патриархию", очевидно, вызывали протест не только в РПЦ, но и среди собственных иерархов: в 2015 году Архиерейский собор РПЦЗ вынес предупреждение отцу Николаю о "недопустимости пропаганды фашизма "… как служения делу Божьему на земле". Саму статью найти не удалось, епископ Санкт-Петербургский и Северо-Русский Виктор, которому поручили тогда провести беседу с отцом Николаем, содержания статьи не помнит.

Если в начале 2010-х националисты ещё пользовались благосклонностью властей, для БАРСа ситуация изменилась в 2014 году: члены движения не согласились с аннексией Крыма, выступали против присутствия российских войск в Донбассе. В июле 2016 года БАРС начал сбор подписей за переименование Калининграда в Кёнигсберг, осенью члены организации передали соответствующее предложение в Калининградскую городскую думу, а в январе 2017-го в БАРС пришло прокурорское предостережение о "недопустимости экстремистской деятельности". Что конкретно имела в виду калининградская прокуратура, из текста не ясно, но Александр Оршулевич, полагая, что претензии могут быть связаны с его судимостью, передал пост руководителя организации своему "соратнику", 20-летнему Игорю Иванову.

Кому престол, кому Калининград

Утром 27 мая Оршулевича, Иванова и отца Николая задержали сотрудники ФСБ. У Александра Оршулевича при обыске обнаружили некие трафареты для нанесения надписей на стенах – всё те же призывы спасать Россию, а также "Вернём Калининград в Германию", "Путину смерть, освободим Пруссию", "Путину смерть, царю престол". Сам Оршулевич в протоколе своего задержания написал, что измазанные свежей краской трафареты ему подбросили во время обыска. Его слова подтверждает и его супруга Ванда Оршулевич (на свободе у бывшего главы БАРСа осталось четверо детей). По словам адвоката Марии Бонцлер, согласно проведённым экспертизам, ни на одном из трафаретов не найдены ни отпечатки пальцев, ни потожировые следы ни Оршулевича, ни кого бы то ни было из обвиняемых.

Брали вообще жёстко: "Несмотря на то, что я не оказывал никакого сопротивления, (…) меня бросили на пол, надели пакет на голову и скрутили руки за спиной наручниками, – пишет Оршулевич. – (…) Во время транспортировки в машине меня били по голове, груди, рукам и ногам сотрудники ФСБ. С 10:30 до 16:00 я провёл на полу в кабинете ФСБ с наручниками за спиной и с перевязанной головой моей же кофтой, стоя на коленях или сидя". Следы от побоев видны даже на фотографиях с заседания суда по мере пресечения. По словам адвоката Бонцлер, по фактам избиения была проведена служебная проверка, экспертиза зафиксировала побои, однако виновных среди сотрудников ФСБ не нашли. Новый защитник Оршулевича Дмитрий Динзе рассказал РС, что после избиения к его подзащитному вернулись эпилептические припадки.

В вину Оршулевичу, Иванову и Мамаеву изначально вменялось создание экстремистского сообщества, члены которого готовили акты вандализма: для того и трафареты. В подтверждение склонности задержанных к экстремистским преступлениям, следователь Следственного отдела УФСБ России по Калининградской области капитан юстиции Иван Паргачёв представляет судимость Оршулевича, а также инцидент от 2011 года, когда неизвестные нанесли изображения свастики на мемориальную доску "Памяти геноцида лиц еврейской национальности". Александр Оршулевич свою причастность к этому событию отрицает, ничего о ней не известно и агенту ФСБ Родионову, в записи телефонного разговора Игоря Иванова с одним из соратников в Лондоне, Иванов тоже говорит об этой истории с сомнением. Как утверждает Мария Бонцлер, дело это висит с 2011 года и связь его с Оршулевичем до сих пор не доказана: в руках у ФСБ есть только запись камеры видеонаблюдения, лиц на ней не разобрать, а фоноскопическая экспертиза не нашла в голосах вандалов сходства с голосом Оршулевича. Следователя Паргачёва, впрочем, такие натяжки не смущают.

В рамках дела БАРСа ФСБ возбудила несколько уголовных дел и по статье 205 – терроризм, в частности, по факту распространения неизвестными листовок с призывами убить президента РФ. Ни одному из обвиняемых эти листовки не инкриминируются, как рассказывает Мария Бонцлер, оперативники "нашли" их в подъезде Игоря Иванова, но подкинуть никому не успели.

Доказательства следствия, о которых известно защите из ходатайства по продлению ареста – показания агента Родионова, полностью подтверждающие фабулу следствия, а также допросы двух подростков – 15-летнего Дмитрия Усачёва и 17-летнего Александра Лесникова. Узнать что-либо об Усачёве, рассказавшем следователю о планах по насильственному захвату власти, узнать не удалось. Александр Лесников же был одним из трёх кадетов калининградской школы-интерната Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного, которых грозились отчислить после того, как они приняли участие в пикете "Надоел" 29 апреля прошлого года. Он был знаком с Оршулевичем, принимал участие в акциях БАРСа, но в своих показаниях не говорит ничего криминального. Лишь мама Лесникова, присутствовавшая в качестве законного представителя, попросила дописать в протокол, что опасается за жизнь и здоровье своего сына – по словам адвоката Бенцлер, это было необходимо следствию, чтобы обосновать необходимость содержания обвиняемых под стражей. Сам Александр Лесников на вопросы РС отвечать отказался.

​Экстремисты все

По ходу дела областные власти решили разобраться и с другими неугодными организациями. Так, агент Родионов сообщает, что БАРС частично финансировался Немецко-русским домом в Калининграде, а Оршулевич был в тесном контакте с тогдашним руководителем НРД Виктором Гофманом. По словам самого Гофмана, с БАРСом он никаких контактов не имел, взглядов их не разделял, с Оршулевичем знаком не был, а дело БАРСа использовали для того, чтобы отобрать у него организацию, занимавшуюся культурным сотрудничеством между Россией и Германией, и принадлежащую ей в Калининграде недвижимость.

В августе 2017 года обыски прошли у калининградских активистов "Открытой России", на канале РЕН ТВ тут же вышла новость, где говорится, что БАРС был "боевым крылом калининградского отделения "Открытой России".

"Открытой России", впрочем, повезло больше, чем Немецко-русскому дому: ничего не найдя и опросив четверых активистов, следователи ФСБ больше к ним не возвращались. "Весь этот обыск похож на акцию устрашения, – пояснил РС активист Яков Григорьев. – Весной и летом 2017 г. в регионе были заметны действия команды Навального и ОР. И к нам, и к ним искали варианты, как создать проблемы. И в итоге с нами решили действовать через БАРС, так как лично мы знакомы, иногда на какие-то акции вместе выходили, хоть и не разделяем взгляды друг друга". По словам Григорьева, на вопросы следователя он отвечать отказался, пользуясь 51 статьёй Конституции, но с ним провели "профилактическую беседу", настоятельно рекомендуя выйти из организации Михаила Ходорковского. Из "Открытой России" Григорьев не вышел, более того, он и другие активисты решили потратить на защиту членов БАРСа компенсацию, присуждённую ЕСПЧ за задержания на акциях 2010 года.

Арсенал революционера

Имеющихся материалов явно не хватало для доказательства воинственных намерений БАРСа, но они быстро нашлись: 27 сентября 2017 года сотрудники ФСБ задержали четвёртого члена группы – жителя Балтийска Николая Сенцова. По словам матери Николая Ольги Сенцовой, её сын работал в ГРУ – начальником радиостанции на судне "Александр Пушкин" Балтийского флота, в 2015 году ходил на "Пушкине" в Арктику. Впрочем, его уволили с корабля по надуманным основаниям через пару дней после ареста, по словам Ольги, сообщить ей об этом прислали жену капитана. Судя по странице Сенцова ВКонтакте, он также выступал против существующего режима, в защиту восстановления исторических памятников на территории области, разделял националистические идеи Вячеслава Мальцева. Сенцов участвовал в некоторых мероприятиях БАРСа, но, по словам всех обвиняемых, в движение не входил: он не был монархистом и считал себя лютеранином, поэтому никак не мог окормляться в приходе о. Николая. Он, впрочем, активно выступал за освобождение Оршулевича, Мамаева и Иванова, считая их узниками совести.

В ФСБ знали, что Сенцов занимался историческими реконструкциями (мать Сенцова это опровергает), и у него дома могли быть какие-то находки с мест боёв Второй мировой. Ворвавшись в квартиру, оперативники должны были очень обрадоваться, обнаружив у Сенцова аж четыре новых автомата. Впрочем, Сенцов и его мать утверждают, что сотрудники пришли не с пустыми руками: в отдельном пакете "нашли" гранату "Ф-1" без взрывателя, гранатомётный выстрел "ВОГ-25" без взрывателя и 19 патронов различного калибра. Всё оружие изъяли, вот только автоматы оказались купленными в интернете макетами, а ржавая граната была изготовлена в 1940-х. Когда были произведены патроны и гранатомётный выстрел, не известно, но адвокат Дмитрий Динзе рассказал РС, что на фотографиях в материалах дела запечатлен "какой-то хлам". Мало того, ни на одной из единиц настоящего оружия, изъятого у Сенцова, не нашлось ни его отпечатков пальцев, ни потожировых следов. Всё это не помешало следствию объединить уголовные дела и вменить 222 статью всем четверым обвиняемым. "Я задавал вопрос [следователю], на основании чего предъявлено обвинение? – говорит Дмитрий Динзе. – Следователь мне внятно ничего не смог объяснить. "Мы считаем, что если вы были в группе, значит, это всё [оружие] относится к вам". Малый объём изъятых боеприпасов, возможно, выглядел не слишком солидно, так что следователь Паргачёв пишет во всех материалах, что Сенцов "продолжает хранить оружие и боеприпасы в оборудованных тайниках на территории Калининградской области".

"Они его задержали для одного: вынудить дать показания на Оршулевича, Иванова и Мамаева, – говорит адвокат Мария Бонцлер. – Но он не входил в БАРС, с Мамаевым вообще не был знаком. Они его тоже поместили в одиночную холодную камеру, на двери значок, что он особо опасный преступник, и требовали показаний. "Мы тебя живым отсюда не выпустим" – вот так они ему говорили". Ольга Сенцова же рассказывает, что её сыну грозили 12-летним заключением – если не будет сотрудничать со следствием. Сенцов оказался крепким орешком и оговаривать арестованных БАРСовцев отказался.

Заключение на койку

12 марта Сенцова увезли из СИЗО в Областную клиническую больницу с геморрагическим инсультом, не сообщив об этом ни матери, ни адвокату. Ольга Сенцова узнала о болезни сына лишь через четыре дня от зашедшей в СИЗО Марии Бонцлер. Она сразу кинулась в Калининград, но в больницу её не пустили. Пришлось возвращаться в субботу, ехать сначала к следователю за разрешением на свидание, потом в больницу. Впрочем, и тут охрана, как она говорит, "покуражилась": не хотела пускать её в палату без визы начальника СИЗО. "Там три охранника у него было. Один рядом сидел и двое у входа. Он был прикован наручником к кровати, – рассказывает Ольга Сенцова, поначалу не узнавшая сына – Я зашла, подошла к другому, он весь в проводах был, с капельницей. Думаю, Коля, что же они с тобой сделали? А я слышу голос сзади: "Мам". Около часа мы пообщались". Прикованный к кровати, Сенцов провёл в областной больнице 12 дней и потом ещё две недели в тюремной больнице. За это время в его отсутствие прошёл суд по мере пресечения – судья Калининградского областного суда Светлана Попова продлила его арест. Сейчас Сенцов снова переведён в одиночную камеру СИЗО, впрочем, ему разрешают лежать.

По словам Дмитрия Динзе, за последние три месяца не было проведено ни одного следственного действия, Оршулевича лишь ознакомили с одной экспертизой. Более того, от обвиняемых вообще скрывают информацию по делу: "Мы находимся в информационном вакууме, они ничего нам не предъявляют. Половина доказательств я не знаю, где они понаходили, возможно, потом появятся засекреченные свидетели, как это обычно бывает", – говорит адвокат. Впрочем, низкая активность следствия не сулит ничего хорошего: по словам Дмитрия Динзе, еще в прошлом году следователь Паргачёв сообщил ему, что обвинение возможно будет переквалифицировано на более тяжкую статью 205.4 – организация террористического сообщества. Наказание по ней предусматривает до пожизненного лишения свободы, но зато какая полезная строчка в послужном списке.