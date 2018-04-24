Посол США Джон Хантсман посетит Дальний Восток России

Посол США в России Джон Хантсман посетит Дальний Восток России 24-26 апреля. Как сообщает пресс-служба посольства США, этот визит станет первой поездкой посла Хантсмана в эту часть Российской Федерации.

Сообщается, что во Владивостоке глава американской дипмиссии подробно ознакомится с работой генерального консульства США. В Южно-Сахалинске Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса с руководством и сотрудниками компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" - дочерней компании американской корпорации "Эксон Мобил" и оператора нефтегазового проекта "Сахалин-1".

В рамках поездки посол США встретится с представителями общественных организаций и молодежи, занимающимися вопросами экологии, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов. Программа поездки также предусматривает знакомство с историей и культурой Дальнего Востока.

Как отмечается в сообщении пресс-службы посольства, глава американской дипломатической миссии "безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края, Владивостока и Южно-Сахалинска". В сообщении отмечается, что "официальные запросы для соответствующих встреч были переданы до прибытия во Владивосток". В декабре 2017 года Хантсман отменил поездку на Дальний Восток и Сахалин в связи с тем, что никто из официальных лиц, включая исполняющего обязанности губернатора Приморского края и губернатора Сахалинской области, не смог найти возможность встретиться с послом.