Фестиваль "Артдокфест" решил перенести часть программы в Ригу

Дирекция международного фестиваля документального кино "Артдокфест"» объявила о переносе в Ригу показа всех фильмов конкурсной программы. Непосредственным поводом для решения о переезде фестиваля послужило сегодняшнее переназначение Владимира Мединского на пост министра культуры России, сообщило издание COLTA.RU:

Конкурсная программа грядущего XII фестиваля будет показана в два этапа. Первый пройдет с 19 по 23 октября на Artdocfest/Riga IFF в столице Латвии, где будет показана вся конкурсная программа. Она включит в себя и те фильмы, показ которых в России по цензурным, бюрократическим и иным причинам невозможен или может быть сорван.

Второй этап пройдет в Москве (Россия) в традиционные для «Артдокфеста» сроки — в начале декабря, когда будет представлена та часть конкурсной программы, показ которой более вероятен в российских реалиях. Решение жюри будет объявлено в Москве на церемонии закрытия «Артдокфеста». Также в России пройдет показ всех внеконкурсных программ.

Дирекция фестиваля работает над обеспечением возможности просмотра всей конкурсной программы «Артдокфеста» российскими зрителями. Для этого в дни фестиваля будут организованы онлайн-сеансы на платформе Artdoc.media.

Эти структурные изменения продиктованы тем, что в последние годы работа и само существование «Артдокфеста» в России значительно осложнились. Апогеем войны, объявленной «Артдокфесту», стали безнаказанные срывы фестивальных показов боевиками из парамилитарных организаций. При этом государственные институции фактически встали на сторону погромщиков: министерством культуры РФ были инициированы суды и штрафы, а в Следственный комитет и прокуратуру поступили депутатские запросы с обвинениями «Артдокфеста» в экстремизме.

Авторы из ряда стран прямо сообщают о принципиальном нежелании предоставлять свои фильмы для показа на территории России.

Существующее положение дел в стране и господствующие ныне в российском официозе идеологические тренды направлены на создание реальности мифологической, по сути, фейковой, что порождает нетерпимость властных структур по отношению к «Артдокфесту». В результате «Артдокфест» переживает давление со стороны государственных институций, выражающееся в создании непреодолимых бюрократических преград, которые маскируют проявления настоящей цензуры. Отсутствие же назревших изменений во главе Министерства культуры РФ говорит о том, что порочная тенденция понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды признана мейнстримом. Это значит, что независимые культурные и художественные явления, такие, как «Артдокфест», по-прежнему будут сталкиваться с противодействием государственных чиновников, ответственных за сферу культуры.