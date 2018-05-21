"Российскую газету" обвинили в цензуре из-за фильма Лозницы "Донбасс"

"Российская газета", официальное издание правительства РФ, удалила из заметки кинокритика Валерия Кичина о призах программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля упоминание украинского режиссера Сергея Лозницы, получившего награду "Лучшая режиссура" за фильм "Донбасс".

По словам Алексея Медведева, директора конкурсных программ кинофестиваля "Послание к человеку", на отсутствие своего имени в опубликованном "Российской газетой" списке призеров обратил внимание сам Лозница. Медведев, как и многие другие прокомментировавшие эту ситуацию пользователи интернета, считает произошедшее актом цензуры.

Сам Валерий Кичин утверждает, что упоминание Лозницы и фильма "Донбасс" было вырезано из текста заметки без его ведома редактором "Российской газеты". Как пишет Кичин в Фейсбуке, "Российская газета" его "подставила", поскольку он не смог бы подписаться под текстом после удаления из него фрагмента о врученной Сергею Лознице награде:

Из моей короткой информационной заметки об итогах каннского конкурса "Особый взгляд" в опубликованном на сайте газеты материале были убраны три строчки. О том, что Приз за режиссуру получил Сергей Лозница за свой антивоенный фильм "Донбасс". Фильм, важный для сегодняшнего момента, фильм, который должны видеть и в России, и в Украине, и в мире. Так я считаю, и так написал в своей рецензии после премьеры. В газете, где я работаю, сочли иначе. Это право редакции, у которой всегда могут быть свои мотивы. Я выполнил свои журналистские обязанности – проинформировал о радостном для меня и для многих событии. Право газеты – осуществлять политику, к которой я менее всего хотел бы быть причастным. К любой. Не для того шел в журналистику. На совести газеты останется то, что она подставила своего сотрудника, опубликовав заметку, под которой он уже не мог бы подписаться, но почему-то оставив его подпись.

Полный текст заметки о призах "Особого взгляда" Валерий Кичин опубликовал на своих страничках в "Живом журнале" и Фейсбуке.

О получении Лозницей приза за фильм "Донбасс" рассказали многие российские СМИ, в том числе государственные информационные агентства ТАСС и РИА Новости.

Фильм "Донбасс" снят в жанре псевдодокументального кино и рассказывает о жизни в самопровозглашенных "народных республиках" на востоке Украины. По словам Сергея Лозницы, сюжеты для фильма он взял из реальной жизни, используя для их реконструкции любительские видеозаписи из "ДНР" и "ЛНР" на YouTube. Большое интервью Радио Свобода с режиссером об этой картине можно прочитать здесь.

Радио Свобода попыталось выяснить в "Российской газете" причины удаления имени Сергея Лозницы из заметки о призах программы "Особый взгляд". В отделе маркетинга и связей с общественностью издания сначала сослались на отсутствие своего руководителя Светланы Сухановой, а затем перестали брать трубку.

Фильмы об Украине не первый раз за последнее время становятся в России причиной скандалов. В 2017 году прокремлевские активисты попытались сорвать показ фильма Беаты Бубенец "Полет пули" на фестивале "Артдокфест". После этого фильмы "Мустафа" режиссера Эрнеса Сарыхалилова и картина "Война ради мира" Евгения Титаренко на том же фестивале были сняты с показа администрацией московского кинотеатра "Октябрь". Администрация фестиваля пыталась перенести показ "Войны ради мира" в Чешский культурный центр в Москве, однако там в конечном итоге также отказались демонстрировать картину. 18 мая дирекция "Артдокфеста" объявила, что с 2018 года полная конкурсная программа фестиваля будет демонстрироваться в Риге из-за того, что показ некоторых фильмов фестиваля в России "невозможен или может быть сорван".