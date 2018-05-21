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Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом

Кирилл Серебренников на заседании суда 21 мая 2018 года

Московский городской суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Аналогичное решение принято в отношении бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Серебренников обратился к суду с просьбой позволить ему ходить на работу и пользоваться интернетом. "Ваша честь, прошу разрешить мне общаться, прошу разрешить мне работать, потому что для меня это означает возможность жить", – сказал режиссер. По словам Серебренникова, ему необходимо поддерживать контакт с артистами "Гоголь-центра" исключительно по творческим вопросам.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. 18 апреля суд подлил меры пресечения всем фигурантам дела.

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