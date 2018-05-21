Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом

Московский городской суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Аналогичное решение принято в отношении бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Серебренников обратился к суду с просьбой позволить ему ходить на работу и пользоваться интернетом. "Ваша честь, прошу разрешить мне общаться, прошу разрешить мне работать, потому что для меня это означает возможность жить", – сказал режиссер. По словам Серебренникова, ему необходимо поддерживать контакт с артистами "Гоголь-центра" исключительно по творческим вопросам.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. 18 апреля суд подлил меры пресечения всем фигурантам дела.