Доброе утро!
Россия готовится принимать Чемпионат мира по футболу. В историческом центре Самары фасады деревянных домов раскрасили красным и синим. Но не до конца.
Сколько потрачено на эту красоту, читайте здесь. Зато “прямая линия” с Путиным, которую покажут еще до футбола, 7 июня, будет экономнее: впервые за десять лет гостей в студии не будет. Путин ответит только на вопросы дорогих телезрителей.
Все прочие российские новости – про суды, следствия, задержания и тюрьмы.
- Михаил Прохоров подал к Навальному иск о защите чести и достоинства в связи с обвинением в даче взятки вице-премьеру Хлопонину посредством покупки у него виллы в Италии по цене в три раза дороже рыночной. Прохоров требует взыскать с Навального 1 (один) рубль.
- Координатора новосибирского штаба Навального задержали в Москве за твит с призывом прийти на акцию “Он нам не царь” 5 мая, в Саратове суд арестовал сторонника Навального на двое суток за то, что тот “полностью парализовал работу детского аттракциона по прокату детей на лошадях”. На 20 минут.
- Обвиняемый по делу о “террористическом сообществе «Сеть»” Виктор Пчелинцев рассказал, как его под пытками заставили отказаться от своих показаний о пытках.
- Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку. Теперь дело о самодеятельных нападениях на предполагаемых наркоторговцев снова будет рассматривать суд первой инстанции, Тесак останется под стражей.
- Апелляции на продление арестов обвиняемым по делу “Седьмой студии” отклонены, тут монологи людей, регулярно приходящих на связанные с ним судебные заседания.
- По делу математика Дмитрия Богатова арестован новый обвиняемый. Несмотря на то, что уголовное дело против Богатова закрыто, его вызвали на допрос.
- Украинский кинорежиссер, крымчанин Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы, намерен голодать до “фатального конца”. Голодовку Сенцов держит с 14 мая – он требует освобождения более 60 украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Письмо в поддержку Сенцова подписали 130 ученых и деятелей культуры.
В аннексированном Крыму – новые обыски у активистов “Крымской солидарности”. Российская ФСБ сообщает о задержаниях членов "Хизб ут-Тахрир" и рапортует, что пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым "по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ". В Донбассе – новые столкновения, стороны сообщают об убитых и взятых в плен.
В Великобритании, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, развилась “беспрецедентная русофобская мания”: комитет Парламента по международным делам выпустил доклад, в котором рекомендует правительству бороться с притоком “грязных денег” из России, а британский регулятор Ofcom начал три новых расследования в отношении российского государственного телеканала RT, вещающего в Соединенном Королевстве.
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетиии, а Ирану пригрозил самыми жестокими санкциями в истории.
Внутри США куда больший резонанс вызвала договоренность между президентом Трампом и министерством юстиции о том, что рамки “российского расследования” будут расширены, чтобы включить в него обвинения против спецслужб США, выдвигаемые республиканцами. Есть опасения, что тем самым будет нарушен принцип аполитичности, на котором стоит американская юстиция. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией, должен завершить свою работу к 1 сентября.
Впрочем, после этого у любителей американской политики все равно будет что смотреть: Барак и Мишель Обама подписали многолетний контракт с Netflix на производство фильмов и телепередач.
Три ссылки начнем со зверей.
- "Наша первая обязанность в отношении людей – это справедливость, а в отношении всех других существ, нас окружающих, – благосклонность и доброта", – писал Монтень. Тут можно почитать, как добр был к животным не сильно любивший людей Луи-Фердинанд Селин, а здесь натурально опубликованы выдержки из писем свиньи, грифа, быка к людям.
- Литература. Полина Барскова и Илья Кукуй обсуждают поэзию Леонида Аронзона, авторы “Истории русской литературы”, вышедшей в этом году в Oxford University Press, рассказывают об эволюции своего замысла.
- Картинки. Интервью с кураторами большой выставки украинского современного искусства, проходящей сейчас в Будапеште – о нынешнем состоянии арт-институций в Украине и о специфике ревизии советского в этой стране. Или советские картинки: фотограф Михаил Дашевский рассказывает о своих снимках, запечатлевших советский XX век: вожди, пьяницы, богомольцы.
Искренне ваши,
Семь-сорок
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.