Голодать до фатального конца

Доброе утро!

Россия готовится принимать Чемпионат мира по футболу. В историческом центре Самары фасады деревянных домов раскрасили красным и синим. Но не до конца.

Сколько потрачено на эту красоту, читайте здесь. Зато “прямая линия” с Путиным, которую покажут еще до футбола, 7 июня, будет экономнее: впервые за десять лет гостей в студии не будет. Путин ответит только на вопросы дорогих телезрителей.

Все прочие российские новости – про суды, следствия, задержания и тюрьмы.

Михаил Прохоров подал к Навальному иск о защите чести и достоинства в связи с обвинением в даче взятки вице-премьеру Хлопонину посредством покупки у него виллы в Италии по цене в три раза дороже рыночной. Прохоров требует взыскать с Навального 1 (один) рубль.

подал к Навальному иск о защите чести и достоинства в связи с обвинением в даче взятки вице-премьеру Хлопонину посредством покупки у него виллы в Италии по цене в три раза дороже рыночной. Прохоров требует взыскать с Навального 1 (один) рубль. Координатора новосибирского штаба Навального задержали в Москве за твит с призывом прийти на акцию “Он нам не царь” 5 мая, в Саратове суд арестовал сторонника Навального на двое суток за то, что тот “полностью парализовал работу детского аттракциона по прокату детей на лошадях”. На 20 минут.

задержали в Москве за твит с призывом прийти на акцию “Он нам не царь” 5 мая, в Саратове суд арестовал сторонника Навального на двое суток за то, что тот “полностью парализовал работу детского аттракциона по прокату детей на лошадях”. На 20 минут. Обвиняемый по делу о “террористическом сообществе «Сеть»” Виктор Пчелинцев рассказал, как его под пытками заставили отказаться от своих показаний о пытках.

Виктор Пчелинцев рассказал, как его под пытками заставили отказаться от своих показаний о пытках. Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку . Теперь дело о самодеятельных нападениях на предполагаемых наркоторговцев снова будет рассматривать суд первой инстанции, Тесак останется под стражей.

. Теперь дело о самодеятельных нападениях на предполагаемых наркоторговцев снова будет рассматривать суд первой инстанции, Тесак останется под стражей. Апелляции на продление арестов обвиняемым по делу “Седьмой студии” отклонены, тут монологи людей, регулярно приходящих на связанные с ним судебные заседания.

отклонены, тут монологи людей, регулярно приходящих на связанные с ним судебные заседания. По делу математика Дмитрия Богатова арестован новый обвиняемый. Несмотря на то, что уголовное дело против Богатова закрыто, его вызвали на допрос.

арестован новый обвиняемый. Несмотря на то, что уголовное дело против Богатова закрыто, его вызвали на допрос. Украинский кинорежиссер, крымчанин Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы, намерен голодать до “фатального конца”. Голодовку Сенцов держит с 14 мая – он требует освобождения более 60 украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Письмо в поддержку Сенцова подписали 130 ученых и деятелей культуры.

В аннексированном Крыму – новые обыски у активистов “Крымской солидарности”. Российская ФСБ сообщает о задержаниях членов "Хизб ут-Тахрир" и рапортует, что пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым "по указанию Рефата Чубарова при поддержке СБУ". В Донбассе – новые столкновения, стороны сообщают об убитых и взятых в плен.

В Великобритании, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, развилась “беспрецедентная русофобская мания”: комитет Парламента по международным делам выпустил доклад, в котором рекомендует правительству бороться с притоком “грязных денег” из России, а британский регулятор Ofcom начал три новых расследования в отношении российского государственного телеканала RT, вещающего в Соединенном Королевстве.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетиии, а Ирану пригрозил самыми жестокими санкциями в истории.

Внутри США куда больший резонанс вызвала договоренность между президентом Трампом и министерством юстиции о том, что рамки “российского расследования” будут расширены, чтобы включить в него обвинения против спецслужб США, выдвигаемые республиканцами. Есть опасения, что тем самым будет нарушен принцип аполитичности, на котором стоит американская юстиция. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией, должен завершить свою работу к 1 сентября.

Впрочем, после этого у любителей американской политики все равно будет что смотреть: Барак и Мишель Обама подписали многолетний контракт с Netflix на производство фильмов и телепередач.

Три ссылки начнем со зверей.

"Наша первая обязанность в отношении людей – это справедливость, а в отношении всех других существ, нас окружающих, – благосклонность и доброта", – писал Монтень. Тут можно почитать, как добр был к животным не сильно любивший людей Луи-Фердинанд Селин, а здесь натурально опубликованы выдержки из писем свиньи, грифа, быка к людям.

Литература. Полина Барскова и Илья Кукуй обсуждают поэзию Леонида Аронзона, авторы “Истории русской литературы”, вышедшей в этом году в Oxford University Press, рассказывают об эволюции своего замысла.

Картинки. Интервью с кураторами большой выставки украинского современного искусства, проходящей сейчас в Будапеште – о нынешнем состоянии арт-институций в Украине и о специфике ревизии советского в этой стране. Или советские картинки: фотограф Михаил Дашевский рассказывает о своих снимках, запечатлевших советский XX век: вожди, пьяницы, богомольцы.

Искренне ваши,

Семь-сорок