В Венгрии в националистической партии "Йоббик" назрел раскол

В венгерской националистической оппозиционной партии "Йоббик" во вторник назрел раскол, поскольку часть партии потребовала возвращения к "ультраправым корням". Ласло Тороцкай, вице-председатель партии "Йоббик", и бывший крайне правый молодежный лидер, сообщил журналистам, что сформировал новую более жесткую платформу и дал руководителям на местах срок до 23 июня, чтобы интегрировать ее в деятельность партии.

Политик сказал, что эта платформа ведет к возвращению к старым ценностям "Йоббика", которые предусматривают ограничение миграции, жесткой линии в отношении цыганского меньшинства Венгрии и поддержке этнических венгерских меньшинств в соседних государствах. По его словам, если другие члены партии не займутся этим или откажутся от платформы, это может привести к расколу, значительно повредив партии "Йоббик".

Недавно в преддверии выборов 8 апреля "Йоббик" приняла более мягкую правую идеологию, чтобы бросить вызов всё более националистической, евроскептической партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Однако 8 апреля Орбан одержал третью победу на выборах в парламент.

"Йоббик", ранее известный своим антисемитизмом, ксенофобией и ультранационализмом, стал самой сильной оппозиционной партией в апреле и получил 20 процентов голосов, но не смог увеличить свое представительство в парламенте. Умеренный председатель партии Габор Вона счёл этот результат поражением и принял на себя ответственность за результат выборов и ушел из политики. Во время последовавших за отставкой Воны выборов нового лидера Тороцкай получил 46 процентов голосов, а более умеренный кандидат Тамаш Шнейдер 53 процента.

Тороцкай заявил, что моделью для будущей деятельности "Йоббика" может стать Венгерская гвардия, полувоенная группировка, которую "Йоббик" основала и использовала для патрулирования населенных цыганами населенных пунктов. Тороцкай - возглавяет село возле сербской границы, где в 2015 году премьер-министр Орбан построил забор, чтобы сдержать наплыв мигрантов.