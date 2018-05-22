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В Оренбурге суд арестовал на два месяца двух Свидетелей Иеговы

Иллюстративное фото

Суд в Оренбурге арестовал на два месяца Свидетелей Иеговы Владимира Кочнева и Александра Суворова. Их обвиняют в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

Ещё один последователь религиозной организации Владислав Колбанов был помещен под домашний арест. С 17 мая в Оренбургской области полиция провела 18 обысков в домах граждан, которые считаются Свидетелями Иеговы. 15 человек были задержаны.

В 2017 году Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. По данным иеговистов, в России у них около 170 тысяч последователей.

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