В Оренбурге суд арестовал на два месяца двух Свидетелей Иеговы

Суд в Оренбурге арестовал на два месяца Свидетелей Иеговы Владимира Кочнева и Александра Суворова. Их обвиняют в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

Ещё один последователь религиозной организации Владислав Колбанов был помещен под домашний арест. С 17 мая в Оренбургской области полиция провела 18 обысков в домах граждан, которые считаются Свидетелями Иеговы. 15 человек были задержаны.

В 2017 году Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. По данным иеговистов, в России у них около 170 тысяч последователей.