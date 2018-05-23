США: Кремль может покончить с насилием на востоке Украины

США призывают Россию прекратить агрессию на Украине и придерживаться обязательств по Минским договоренностям. Как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, эта неделя на востоке Украины стала одной из самых кровопролитных в нынешнем году. На данный момент пятеро украинских солдат погибли, еще 23 получили ранения.

Столкновения затронули и мирное население. 13-летний мальчик и его отец погибли от взрыва артиллерийского снаряда, который попал в их дом на территории, контролируемой украинским правительством. Снаряды также попали в содержащий хлор трубопровод на территории Донецкой водоочистительной станции. В Госдепартаменте уверены, что Кремль контролирует насилие на востоке Украины и мог бы, при желании, положить ему конец.

"Россия заявляет, что стремится защитить русскоязычное население, однако, как неоднократно заявлял наш спецпредставитель на переговорах по Украине Курт Волкер, сейчас в мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - сказала Нойерт.

По ее словам, российские и украинские военные и мирные граждане продолжают гибнуть в конфликте, развернутом российским правительством совместно с силами, которые оно вооружает, комплектует, направляет и готовит. А пока Россия поддерживает насилие на востоке Украины, закачивая в этот регион деньги, военных и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации. "Мы призываем Россию остановить агрессию в Украине и соблюдать обязательства, взятые ею на себя в рамках Минских договоренностей", - заявила представитель Госдепартаманта.