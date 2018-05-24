МИД КНДР: отказ Трампа от саммита с Кимом "неподобающий поступок"

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от намеченной на 12 июня встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном является "неподобающим поступком". На своей странице в Твиттере он написал, что "Открытое письмо" к Ким Чен Ыну и то, как оно было передано, - это полнейшее неуважение".

"КНДР не жалела сил, чтобы показать добрую волю, включая уничтожение на этой неделе ядерного полигона Пунгери", - написал Ли Ён Хо.

"Здесь в КНДР сейчас поздняя ночь, так что заявление Ким Чен Ына по поводу высокомерной болтовни Дональда Трампа будет завтра", - добавил он.

Президент США в четверг направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну открытое послание, в котором сообщил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится и выразил сожаление "злобной и враждебной риторикой" со стороны КНДР.