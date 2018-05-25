"Гнев и враждебность" Пхеньяна. Почему Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отказе от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. О своем решении он известил Северную Корею в письме, в котором президент США ссылается на "гневное и открыто враждебное" заявление Кима, которое сделало неуместным планируемую встречу. Многие мировые лидеры выразили сожаление относительно отмены американо-северокорейского саммита.

Хотя конкретный повод для отказа Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном неясен, события, предшествовавшие этому внезапному решению хорошо известны. В марте президент Трамп с поразившей многих готовностью принял заочное словесное предложение Ким Чен Ына о проведении двустороннего саммита, переданное Дональду Трампу южнокорейским президентом. Согласие Трампа на встречу с Кимом, которое он дал, как говорят, без консультаций даже с ближайшими советниками, удивило многих американских экспертов, которые считали, что американский президент не должен идти на беспрецедентную встречу с северокорейским диктатором, не заручившись гарантией ее успеха, потому что любой иной исход выглядел бы триумфом Ким Чен Ына. Ни его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, ни его отец не удостаивались встречи с американскими президентами.

Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона и даже освободил трех американских граждан, находившихся в заточении больше года

Тем не менее, рискованный ход Дональда Трампа выглядел в течение нескольких недель многообещающим дипломатическим задатком. Пхеньян резко сменил тон, поначалу даже не выразил возражений против ежегодных американо-южнокорейских маневров, объявил о закрытии ядерного полигона и даже освободил трех американских граждан, находившихся в заточении больше года. Символом этой мини-разрядки стали фотографии улыбающегося Ким Чен Ына и главы ЦРУ Майка Помпео, который побывал в северокорейской столице по заданию президента Трампа. Наиболее воодушевленные подготовкой к саммиту сторонники Трампа, среди которых оказалось несколько американских законодателей-республиканцев, даже начали говорить, что президент заслуживает Нобелевской премии за организацию этой исторической встречи в верхах. Сам президент Трамп не уходил от ответов на вопросы о своих нобелевских надеждах.

Однако чуть больше двух недель назад Северная Корея внезапно пригрозила отказом от проведения саммита, обвинив США и Южную Корею в том, что те, проводя очередные воздушные учения, готовятся к нападению на КНДР. Следом заместитель министра иностранных дел Северной Кореи объявила, что Пхеньян не пойдет на одностороннее ядерное разоружение. В ответ советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон ожидает, что Северная Корея сделает то, что сделала Ливия в 2003 году, то есть откажется от ядерного оружия, как это сделал тогдашний ливийский лидер Муамар Каддафи. Болтон скорее всего имел в виду "чистое" разоружение под контролем международных инспекторов, но в Пхеньяне эта параллель вызвала совсем другие эмоции. Дело дошло до того, что президент Трамп публично заверил Ким Чен Ына, что его не собираются свергать. Мало того, ему обеспечат защиту, а его стране помогут достичь небывалого успеха.

Ким Чен Ын может кончить столь же плохо, как и Каддафи

На эти обещания из Пхеньяна последовали угрозы отказаться от саммита, если США будут продолжать настаивать на его ядерном разоружении, а в среду заместитель министра иностранных дел КНДР в заявлении, распространенном официальным информационным агентством Северной Кореи назвала вице-президента США Майка Пенса "политическим тупицей" после того, как тот предостерег, что Ким Чен Ын может кончить столь же плохо, как и Каддафи, если он не последует совету Дональда Трампа. Она также предупредила, что Пхеньян "может заставить США вкусить ужасающую трагедию, с которой они никогда не сталкивались и даже не могли представить вплоть до нынешнего дня".

На следующее утро в четверг президент Трамп лично продиктовал письмо Ким Чен Ыну, суть которого четко выражает одно предложение: "К сожалению, исходя из того, что в вашем последнем заявлении был продемонстрирован страшный гнев и открытая вражда, я считаю неуместным проведение давно запланированного саммита в данный момент". Президент сообщает, что встреча в верхах не состоится и предупреждает северокорейского лидера, что ядерный потенциал США значительно больше северокорейского. Дональд Трамп предлагает Ким Чен Ыну не стесняться и дать ему знать, если тот переменит мнение в отношении этого саммита.

В заявлении для прессы президент Трамп заявил, что США будут продолжать придерживаться стратегии изоляции и мощного давления на Северную Корею.

К концу дня в четверг Северная Корея обнародовала заявление за подписью первого заместителя министра иностранных дел, в котором в крайне сдержанных выражениях говорится о пользе этого саммита, который мог бы дать начало хорошим отношениям между двумя странами.

На это заявление ответа из Белого дома не последовало.

Никто не ожидал никаких приятных сюрпризов от этой встречи

Между тем, американские комментаторы провожают несостоявшийся саммит без особых сожалений. Фактически никто кроме самых отчаянных оптимистов, отмахивающихся от опыта последних десятилетий, не ожидал никаких приятных сюрпризов от этой встречи. Многие наблюдатели говорят, что Ким своими агрессивным заявлением дал Трампу удобный повод отказаться от саммита, который, как становилось все более очевидным, не принес бы желаемой денуклиаризации (создание зоны, свободной от ядерного оружия – РС) Северной Кореи. Президент США не поставил на карту престиж США, встречаясь с непредсказуемым северокорейским лидером.

Некоторые из изданий, традиционно критикующие Дональда Трампа, например, Washington Post, представили это решение президента как проявление присущей ему импульсивности. "Внезапная отмена президентом Трампом встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном несет в себе ощущение поспешной, не имеющей намека на стратегию импровизации, которая постоянно характеризует его подход к возможностям, открываемым дипломатией… Никогда такой хаос не сопутствовал публичному поведению президента США в столь важных делах", – пишет газета, которая считает, что администрация Трампа не должна была отказываться от этого саммита, а все-таки воспользоваться возможностью и выяснить как далеко был готов пойти Ким Чен Ын в вопросе разоружения.

New York Times более щадяще относится к решению президента. Подобное решение не удивляет, пишет газета. "Оно также необязательно является плохой новостью, если в результате этого администрация Трампа выделит необходимое время для того, чтобы обеспечить подготовку успешной встречи, ставки в которой столь высоки", – надеется New York Times.

Ким Чен Ын является жестоким диктатором, который постоянно лжет и которому нельзя доверять

Телекомпания Foxnews, близкая Республиканской партии, приветствует решение отменить саммит. Автор статьи признается, что многие сторонники президента были ослеплены надеждой на то, что договоренность с Северной Кореей, которая бы привела к ее ядерному разоружению возможна. "Мы забыли две простые истины: Северная Корея всегда останется Северной Кореей, а Ким Чен Ын является жестоким диктатором, который постоянно лжет и которому нельзя доверять, – пишет обозреватель Foxnews Гэри Казианис. – Если бы президент Трамп прилетел в Сингапур, и выглядел бы, как человек упрашивающий Кима дать ему аудиенцию и вернулся без конкретного обещания диктатора разоружиться, Соединенные Штаты были бы подвергнуты унижению и напряженность бы между США и Северной Кореей возросла".

Вслед за обнародованием письма Дональда Трампа, в котором президент потенциально не исключает встречи с Ким Чен Ыном, некоторые эксперты высказывали предположения о том, что саммит все-таки может состояться несколько позже, но по мере того, как они прочитали текст повнимательнее и услышали заявления президента Трампа, эти предположения исчезли. Саммит может состояться, если Пхеньян заявит о готовности отказаться от ядерного арсенала.