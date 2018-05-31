Может ли журналист менять профессию?

Журналист Аркадий Бабченко заявил на пресс-конференции в Киеве, что целью покушения на него было "расшатывание" ситуации на Украине. По словам Бабченко, у него нет информации о том, кто именно мог организовать покушение.

Журналист верит в версию о причастности российских спецслужб, на которой настаивает Служба безопасности Украины. Бабченко заявил, что не думал о стандартах журналистики во время того, как планировалась инсценировка его смерти. Журналист подчеркнул, что главным для него было – "остаться в живых и обезопасить семью". Бабченко признался, что намерен получить гражданство Украины. Сейчас у него есть только вид на жительство.

Президент Украины Петр Порошенко заявил: он знал о том, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было инсценировкой в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ).

"Я об этом знал. Никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть",– сказал Порошенко во время встречи с Бабченко, на которой также присутствовали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак.

Атака на журналиста, организованная с территории России, – это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего, заявил Порошенко. Он поздравил СБУ "с блестящей операцией по спасению жизни" Бабченко и распорядился предоставить ему и его семье круглосуточную охрану.

Сообщения об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко появились 29 мая. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге Службы безопасности Украины. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках операции СБУ.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения, которому, как утверждается, заплатили 30 тысяч долларов. Это гражданин Украины; по данным СБУ, он был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что помимо нападения на Бабченко российские спецслужбы также готовили теракты в Киеве.

Уголовное дело по статье "Умышленное убийство", которое полиция возбудила 29 мая, переквалифицируют на теракт. Его расследованием займется Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в спецслужбе.

Ситуацию обсуждают журналисты Михаил Гохман, Ирек Муртазин, Олег Кудрин, Алексей Цветков.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.