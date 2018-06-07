Президент Афганистана объявил о прекращении огня с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг объявил о временном прекращении огня с талибами до 20 июня. Эта дата совпадает с окончанием поста по случаю мусульманского праздника Рамадан. Однако афганский президент исключил из перемирия все другие группировки, такие как "Исламское государство", "Аль-Каеда" и другие международные террористические организации.

Гани сделал это объявление в то время, когда усиливаются нападения исламистских группировок по всему Афганистану.

Решение было принято после Совета улемов - встречи исламских священнослужителей со всей страны на этой неделе, которые объявили фетву нападениям талибов. По мнению священнослужителей, атаки террористов-смертников противоречат принципам ислама. Недавний взрыв террористов-самоубийц, за который взяла на себя ответственность группировка "Исламское государство", привел к гибели 14 человек при входе в палаточный лагерь священнослужителей в Кабуле.

Священнослужители рекомендовали прекратить огонь с талибами, которые стремятся установить строгие исламские порядки после их свержения в 2001 году. "Это прекращение огня - возможность для талибов понять, что их насильственная кампания не выигрывает сердца и умы, а еще больше отчуждает людей", - сказал Гани в сообщении в социальной сети Twitter после телевизионного обращения.

"Объявлением о прекращении огня мы олицетворяем силу афганского правительства и волю народа для мирного урегулирования афганского конфликта".

Реакции со стороны талибов пока не последовало.