Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным жителя Уфы Анатолия Вилиткевича, на которого российские власти завели уголовное дело за участие в запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы". Заявление опубликовано на сайте правозащитного центра.

Вилиткевич был арестован 10 апреля. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Правозащитники заявили, что дело в отношении Вилиткевича является "дискриминационными и нарушают международные правовые акты, в частности право на свободу вероисповедания". В "Мемориале" осудили преследование российскими властями "Свидетелей Иеговы".

Ранее религиозная организация "Свидетели Иеговы" обратилась в Совет по правам человека при президенте России с призывом прекратить преследования со стороны правоохранительных органов.

Верховный суд признал в прошлом году экстремистской деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России". Запрет работы организации привел к ликвидации управленческого центра Свидетелей Иеговы в Санкт-Петербурге и религиозных организаций по всей России. На весну прошлого года в российских регионах их насчитывалось больше 300. Верховный суд также решил передать имущество организации, оставшееся после удовлетворения исков кредиторов, в собственность России.