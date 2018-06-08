Топ-менеджера "Роснано" обвинили в хищении 200 миллионов рублей

В Москве управляющего директора "Роснано" Андрея Горькова обвинили в хищении около 200 миллионов рублей принадлежащих государственной корпорации. Следствие потребовало арестовать топ-менеджера на два месяца. Горьков был помещен под стражу в 2017 году по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Прокуратура выступила против ареста. По словам представителя ведомства, новое обвинение это "очередной эпизод преступной деятельности Горькова по предыдущему делу, по которому истек срок содержания под стражей".

Адвокат обвиняемого утверждает, что за год следствие "не смогло добыть доказательств, необходимых и достаточных для направления дела в суд". Горькова должны были выпустить из-под стражи 8 июня.

Горьков был задержан в июня 2017 года. По версии следствия, топ-менеджер "Роснано" в период с 2011 по 2013 годы размещал средства компании в "Смоленском Банке", а перед тем, как тот в 2014 году обанкротился, вывел из него активы в пользу своего брата.

Госкорпорация "Роснано" была создана в 2007 году и занимается инвестированием в проекты по развитию нанотехнологий. Ее возглавляет Анатолий Чубайс. Бывший глава компании Леонид Меламед и бывший финансовый директор Святослав Понуров находятся под домашним арестом по делу о растрате.