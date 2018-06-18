В Македонии задержаны 25 участников протестов против смены названия

Власти Македонии заявили, что семь полицейских получили ранения и 25 участников протеста были задержаны во время ночных столкновений в столице Скопье. Как сообщает "Ассошиэйтед пресс", демонстранты, выступавшие против соглашения с Грецией об изменении названия Македонии, пытались прорваться в парламент.

Министерство внутренних дел сообщило, что полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить демонстрантов, которые бросали камни и петарды. В заявлении не упоминалось о травмах среди протестующих. В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

Столкновения произошли после того, как министры иностранных дел Греции и Македонии в воскресенье на границе между двумя странами подписали предварительное соглашение, согласно которому Македония будет переименована в Северную Македонию.

Около 4000 греков также выступали против соглашения. Однако им не удалось приблизиться к официальным лицам. Столкновения, в ходе которых 12 человек получили ранения, были пресечены греческой полицией.