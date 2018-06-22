Кольченко разрешили дополнительное свидание с матерью

Украинскому активисту Александру Кольченко, который находится в российской колонии, разрешили дополнительное свидание с матерью. Об этом в пятницу сообщил в Фейсбуке правозащитник Николай Щур со ссылкой на адвоката, который сегодня посетил активиста.

Представитель защиты рассказал, что Кольченко все еще находится в медсанчасти колонии, и что он немного поправился с тех пор, как прекратил голодовку в поддержку Олега Сенцова по состоянию здоровья.

Свидание украинского заключенного с матерью должно состояться 28-30 июля, написал Николай Щур.

Александр Кольченко объявил голодовку 31 мая, выступив в поддержку Олега Сенцова, который на тот момент голодал в колонии города Лабытнанги уже третью неделю, требуя освободить украинских политзаключенных. Через пять дней после начала голодовки Кольченко перевели в медсанчасть, а 7 июня стало известно, что активист, вес которого снизился до 54 килограмм, согласился принимать пищу.

Олега Сенцова и Александра Кольченко российские власти обвинили в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Они отбывают сроки в 20 и 10 лет колонии. Россия и Украина все еще не пришли к соглашению об обмене заключенными. В Кремле сложности с обменом Сенцова сегодня объяснили тяжестью статьи, по которой он был осужден.