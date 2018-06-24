Турбьёрн Ягланд 25 июня попросит Владимира Путина помиловать Олега Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд 25 июня подаст Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской колонии.

Ягланд 20 июня посетил Москву и в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой призвал российскую сторону освободить украинского режиссера по гуманитарным соображениям.

По словам представителей главы Совета Европы, российская сторона выслушала этот призыв, «однако не изложила относительно него ни поддержки, ни отрицания».