Из Китая эвакуированы 11 сотрудников дипучреждений США

Из Китая эвакуированы 11 сотрудников американских дипломатических представительств. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на Государственный департамент США.

Восемь человек эвакуированы из генерального консульства США в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), один - из генконсульства в Шанхае, двое - из посольства в Пекине.



Причиной эвакуации послужило недомогание, которое сотрудники почувствовали из-за звукового или ультразвукового воздействия. Сотрудники пройдут обследование в США. Первые симптомы были зафиксированы у сотрудников дипломатичсеких учреждений в Гуанчжоу в апреле. По этой же причине ранее США и Канада эвакуировали нескольких сотрудников своих диппредставительств в Гаване (Куба).