Согласились, что не согласны

Россия вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу, обыграв по пенальти сборную Испании. Соперницей России будет сборная Хорватии, матч пройдет 7 июля в Сочи. Больше ни о чем, кажется, не говорят, хотя кое-какие новости есть.

На акциях против пенсионной реформы в разных городах России задержаны семь человек.

В Киеве проходят акции в поддержку Олега Сенцова, который 50-й день держит голодовку в российской тюрьме.

Россия и США готовятся к встрече президентов в Финляндии.

Умер художник и автор комиксов Хихус (Павел Сухих).

Обобрали до трусов

В воскресенье в разных городах России прошли акции против пенсионной реформы. В общей сложности задержаны семь человек. У полиции не было даже претензий к жителю Ростова-на-Дону Славе Шумскому, устроившему голый пикет на Красной площади.

Самыми массовыми оказались митинги в Омске и Челябинске. Большинство акций организовали штабы Алексея Навального. Сам он накануне покинул Россию, заметив за собой слежку и опасаясь задержания.

В воскресенье же произошло очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ и вступила в силу последняя часть “пакета Яровой”, обязывающая операторов связи хранить содержание коммуникаций своих пользователей. В связи с чем услуги связи, скорее всего, подорожают.

50-й день голодовки Сенцова

В Киеве несколько сотен человек вышли в воскресенье на Майдан с требованием к российским властям освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, голодающего в российской заполярной колонии. Акции продолжатся и сегодня. В субботу адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что российским властям поступило два прошения о помиловании режиссера – одно из Европы, другое – “местное”.

Двое в финском лесу

По данным финской прессы, намеченная на 16 июля встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в принадлежащей правительству Финляндии усадьбе Кенигстед в 20 км от Хельсинки. Усадьба занимает 35 гектаров и с трех сторон окружена лесом.

Что ожидать от этой встречи, по-прежнему неясно. Президент США “не видит проблем в хороших отношениях с Россией” и как будто бы даже готов признать Крым российским, если фраза “We're going to have to see”, которую он произнес в этой связи, вообще что-то значит. В то же время помощник Трампа Джон Болтон, побывавший на прошлой неделе в Москве в рамках подготовки к саммиту, утверждает, что в ходе переговоров с Путиным стороны "согласились, что не согласны" в вопросе об Украине.

Мигранты, послы и третий пол

Франция отозвала своего посла в Венгрии – в связи с тем, что он, вразрез с официальным Парижем, одобрял политику Будапешта в отношении миграции. В Германии – из-за несогласия с Меркель по поводу миграционной политики – в отставку намерен уйти министр внутренних дел и председатель Христианско-социального союза (баварской партии-партнера ХДС) Хорст Зеехофер. Коллеги по партии пытаются отговорить его от этого шага. В отставку ушел и посол США в Эстонии – из-за несогласия с риторикой президента Трампа о Евросоюзе.

В Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс, конституционный суд Австрии разрешил гражданам указывать в официальных документах третий пол.

RIP

30 июня в Израиле в возрасте 50 лет умер российский художник, автор комиксов и анимационных фильмов Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус. Здесь он рассказывает о своем последнем проекте “Хумра” – серии мультиков о “правах человеков”.

В ссылках сегодня – зубы, звери, Подорога.

В США на 90-м году жизни умер поэт-лауреат Дональд Холл. В последние годы он часто публиковал короткие эссе о старости – вот два из них в русском переводе (одно, другое).

Два разговора с философами. Оксана Тимофеева объясняет, почему животные не врут и сколько у них душ – много или одна на всех. Здесь и здесь Валерий Подорога рассказывает, как не стал писателем и как экран сожрал книгу.

Советское. Воспоминания Сергея Надеева об Эмме Герштейн или вот довольно занимательное исследование о функциях эзопова языка в позднесоветское время.

