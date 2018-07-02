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В Москве полиция проводит обыск в штабе "Другой России"

Конгресс партии "Другая Россия" (Архивное фото)

В Москве полиция проводит обыск в штабе незарегистрированной партии "Другая Россия". Правоохранители задержали шесть активистов, двое из них несовершеннолетние, сообщает проект ОВД-Инфо.

По информации правозащиты "Открытой России", дверь в офис была выломана. Около здания дежурят полицейские с собаками и стоят автозаки.

Причины обыска и куда увезли активистов не известно.

Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия" была создана в 2010 году в Москве бывшими участниками запрещенной в России Национал-большевистской партии. Лидером движения является писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

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