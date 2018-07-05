Родные погибшего в полиции подростка не верят в случайность его смерти

Родные и друзья погибшего в отделе полиции Зеленогорска 17-летнего подростка (по версии следствия, он, ожидая допроса, выпрыгнул из окна второго этажа и разбился насмерть) не верят официальным выводам о причинах его смерти. Они считают, что полицейские могли сознательно довести его до самоубийства, или же "в полиции произошло что-то гораздо более страшное". Также они отмечают, что полицейские нарушили закон, пытаясь допросить несовершеннолетнего без присутствия родителей, и просят "помочь не замять дело".

В среду следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" после того, как в отделе полиции города Зеленогорск погиб 17-летний подросток.

По версии следствия, в ночь на 3 июля молодого человека доставили в отдел полиции, подозревая в совершении грабежа. Там он "стал себя неадекватно вести и напал на сотрудника полиции", после чего его заковали в наручники.

Через два часа, как указано в сообщении на сайте ведомства, задержанный успокоился и наручники с него сняли. "Полицейский оставил подростка в коридоре на лавке ожидать допроса, а сам отлучился. В этот момент подросток забежал в кабинет, на окнах которого не было решеток, открыл раму и выпрыгнул со второго этажа, ударившись головой об асфальт. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия".