В Турции уволены с госслужбы более 18 тысяч сотрудников

В Турции уволены с государственной службы более 18 тысяч сотрудников различных министерств и ведомств по подозрению в "деятельности против национальной безопасности". Об этом говорится в "указе, имеющем силу закона", опубликованном в воскресенье в издании "Ресми газета".

В соответствии с указом от 8 июля закрываются 12 ассоциаций по всей стране, а также три газеты и телеканал. Эти шаги предшествуют ожидаемой в этом месяце отмены двухлетнего чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года.



Более всего сотрудников уволено из Главного управления безопасности - почти 9 тысяч человек. Работы лишились также 199 сотрудников научных институтов. Уволенные лишаются привилегий госслужащих и им запрещается работать в госструктурах.

Турецкое правительство обвинило мусульманского клерикала, живущего в США, Фетхуллаха Гулена в неудачной попытке государственного переворота, в ходе которой было убито 250 человек. Гюлен отрицает любую причастность к перевороту.