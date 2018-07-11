Госдума отклонила проект закона о гендерном равенстве

Госдума в среду во втором чтении отклонила проект закона о равных правах, свободах и возможностях для мужчин и женщин. Документ, в частности, должен был устранить нарушения законодательства, связанные с дискриминацией по мотивам пола.

Год назад думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект, внесенный в 2003 году группой депутатов, в числе которых был нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В комитете отметили, что многие положения проекта уже устарели. Сам Володин сегодня заявил агентству ТАСС, что законодательного решения требуют вопросы трудовых и социальных прав женщин. По его словам, будет разработана новая версия законопроекта.

В документе пятнадцатилетней давности речь, в частности, шла о "формировании ответственного материнства и отцовства", а также о таких формах гендерной дискриминации, как "нарушение прав женщин по мотивам, связанным с беременностью" и "нарушение прав женщин и мужчин по мотивам, связанным с наличием детей".

После того, как весной этого года несколько журналисток обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, правозащитники предложили внести в закон о гендерном равенстве поправки, гарантирующие защиту от подобного поведения. Думская комиссия по этике тогда не нашла нарушений в действиях депутата.